Свыше 50% от плана: в Самаре продолжается аварийно-ямочный р емонт дорог

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Одно из основных направлений деятельности городских служб в межсезонье – ликвидация разрушений асфальтобетонного покрытия. Данный вид работ актуален и у муниципального предприятия «Благоустройство», которое занимается обслуживанием улично-дорожной сети в семи районах Самары.

«У нас в работе сегодня улица Губанова в границах Ново-Садовой и Солнечной, а это примерно 25-30 «квадратов». Этот участок мы планируем привести в порядок уже к завтрашнему дню. Технология производства такова: сначала бригада разбирает разрушенное асфальтобетонное покрытие, формируя «карту». Затем производит очистку от грязи и влаги и заливает горячую литую смесь температурой 220 градусов. На время затвердевания смеси ремонтируемая локация огораживается дорожными знаками в целях недопущения деформации уже отремонтированного покрытия», - рассказал прораб МП г.о. Самара «Благоустройство» Сергей Гузанов.

По состоянию на 4 апреля подрядные организации выполнили ремонт на общей площади 7,2 тыс. квадратных метров, что составляет 55% от запланированного.

За прошедшую ночную смену, дорожные бригады успешно справились с поставленной задачей – 205 «квадратов» автодороги стали комфортнее и безопаснее для движения.

«Материал, используемый при производстве работ – ЛА16ВТ. Эта смесь изготавливается по новым ГОСТам и соответствует всем требованиям. ГОСТ на эту смесь был разработан в 2020 году, и с 1 апреля 2021 года мы начали использовать ее на улично-дорожной сети города. Климатические условия в Самаре во многом способствуют разрушению дорожного полотна, и поэтому к выбору и испытаниям смеси курирующее ведомство относится ответственно. Ведь в межсезонье количество циклов перехода температурных показателей через ноль превышает 80», - сообщил начальник отдела контроля за объектами ремонта и реконструкции МБУ г.о. Самара «Дорожное хозяйство» Кирилл Рябов.

Несмотря на приближающийся старт дорожно-строительного сезона, подрядные организации снижать темпы работ по аварийно-ямочному ремонту не намерены: в ночь на 5 апреля службы благоустройства выйдут на улицу Белорусскую, 4-й проезд, Братьев Коростелевых, Льва Толстого и Волгина.