«Супрематический куб» около Фабрики-кухни официально откроют 20 декабря

Возле «Фабрики-кухни» в Самаре возвели «Супрематический куб».
Куб имеет размеры 7х7х7 метров и создан из экологичных и природных материалов, в том числе из засохших или сломленных стихией деревьев.
Официальное открытие арт-объекта пройдет во вторник, 20 декабря в 19:00, после чего автор скульптуры Николай Полисский проведет творческую встречу с жителями и гостями города.
На встрече художник расскажет о своих монументальных работах, творческом подходе и, конечно же, о создании 7-метрового «Супрематического куба».
Фото: скриншот видео