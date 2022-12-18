«Супрематический куб» около Фабрики-кухни официально откроют 20 декабря

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Возле «Фабрики-кухни» в Самаре возвели «Супрематический куб».



Куб имеет размеры 7х7х7 метров и создан из экологичных и природных материалов, в том числе из засохших или сломленных стихией деревьев.



Официальное открытие арт-объекта пройдет во вторник, 20 декабря в 19:00, после чего автор скульптуры Николай Полисский проведет творческую встречу с жителями и гостями города.



На встрече художник расскажет о своих монументальных работах, творческом подходе и, конечно же, о создании 7-метрового «Супрематического куба».

Фото: скриншот видео