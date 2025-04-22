Стартовало Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства

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По программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» стартует Всероссийское онлайн-голосование за выбор объектов благоустройства. Оно пройдет с 21 апреля по 12 июня в более чем 1,5 млн муниципальных образованиях.

В ходе голосования россияне выбирают объекты, которые хотят видеть в своём городе или населенном пункте. Территории, набравшие наибольшее количество голосов местных жителей, благоустраиваются по программе нацпроекта в первую очередь. Именно жители определяют парк это, центральная площадь, набережная или дворовое пространство. Принять участие в голосовании и отдать голос за выбранный объект может любой житель страны старше 14 лет на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. Для участия в голосовании необходимо иметь учетную запись на Госуслугах.

Всероссийское онлайн-голосование проводится уже в пятый раз по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», входящей в состав нацпроекта. Всего с 2019 года по нацпроекту было благоустроено более 72,5 тыс. общественных пространств, включая более 31,5 тыс. парковых территорий, которые стали новыми точками притяжения как для местных жителей, так и туристов.

В Самарской области на выбор будут предложены 110 общественных территорий в 11 муниципалитетах: Самаре, Тольятти, Сызрани, Жигулевске, Кинеле, Новокуйбышевске, Октябрьске, Отрадном, Похвистнево, Чапаевске и Безенчуке. Проекты, которые наберут наибольшее количество голосов, будут реализованы в приоритетном порядке в 2026 году.

В этом году голосование пройдет уже в пятый раз. В 2024 году свои голоса за благоустройство отдали более 424 тысяч жителей Самарской области, выбрав из 101 предложенной территории 50 проектов, которые будут реализованы уже в этом году.

Ежегодно с выбором территорий, вынесенных на голосование, жителям помогают волонтеры благоустройства. Они работают на специальных информационных точках, в общественных местах и на массовых мероприятиях, где привлекают местных жителей к участию в голосовании: демонстрируют вынесенные на голосование объекты, объясняют цели, задачи и значимость мнений жителей в выборе территорий, которые в последствии будут благоустроены по программе нацпроекта.

Количество жителей региона, участвующих в голосовании постоянно растет. Люди видят, что национальный проект действительно меняет облик их городов в лучшую сторону. Они выбирают свои любимые пространства, которые хотят видеть современными и уютными. За 6 лет реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» свой вид изменили к лучшему 1825 дворовых и 912 общественных территорий.

«2024 год задал нам высокий темп работы: более 400 тысяч самарцев высказали своё мнение и выбрали 50 общественных пространств для благоустройства. Уже в этом году начнётся обновление ключевых зон наших городов: в Самаре — сквер по Зубчаниновскому шоссе, сквер Экономистов и парк Щорса, а в Тольятти продолжит меняться облик набережной Комсомольского района, парка Центрального района и парка Победы. Призываю всех быть активными! Сам тоже обязательно проголосую», - подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Общественные территории, предложенные для голосования в 2025 году

Самара

Тольятти

Сызрань

Новокуйбышевск

Жигулевск

Кинель

Октябрьск

Отрадный

Похвистнево

Чапаевск

Городское поселение Безенчук