Стартовало Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства

По программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» стартует Всероссийское онлайн-голосование за выбор объектов благоустройства. Оно пройдет с 21 апреля по 12 июня в более чем 1,5 млн муниципальных образованиях.
В ходе голосования россияне выбирают объекты, которые хотят видеть в своём городе или населенном пункте. Территории, набравшие наибольшее количество голосов местных жителей, благоустраиваются по программе нацпроекта в первую очередь. Именно жители определяют парк это, центральная площадь, набережная или дворовое пространство. Принять участие в голосовании и отдать голос за выбранный объект может любой житель страны старше 14 лет на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. Для участия в голосовании необходимо иметь учетную запись на Госуслугах.
Всероссийское онлайн-голосование проводится уже в пятый раз по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», входящей в состав нацпроекта. Всего с 2019 года по нацпроекту было благоустроено более 72,5 тыс. общественных пространств, включая более 31,5 тыс. парковых территорий, которые стали новыми точками притяжения как для местных жителей, так и туристов.
В Самарской области на выбор будут предложены 110 общественных территорий в 11 муниципалитетах: Самаре, Тольятти, Сызрани, Жигулевске, Кинеле, Новокуйбышевске, Октябрьске, Отрадном, Похвистнево, Чапаевске и Безенчуке. Проекты, которые наберут наибольшее количество голосов, будут реализованы в приоритетном порядке в 2026 году.
В этом году голосование пройдет уже в пятый раз. В 2024 году свои голоса за благоустройство отдали более 424 тысяч жителей Самарской области, выбрав из 101 предложенной территории 50 проектов, которые будут реализованы уже в этом году.
Ежегодно с выбором территорий, вынесенных на голосование, жителям помогают волонтеры благоустройства. Они работают на специальных информационных точках, в общественных местах и на массовых мероприятиях, где привлекают местных жителей к участию в голосовании: демонстрируют вынесенные на голосование объекты, объясняют цели, задачи и значимость мнений жителей в выборе территорий, которые в последствии будут благоустроены по программе нацпроекта.
Количество жителей региона, участвующих в голосовании постоянно растет. Люди видят, что национальный проект действительно меняет облик их городов в лучшую сторону. Они выбирают свои любимые пространства, которые хотят видеть современными и уютными. За 6 лет реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» свой вид изменили к лучшему 1825 дворовых и 912 общественных территорий.
«2024 год задал нам высокий темп работы: более 400 тысяч самарцев высказали своё мнение и выбрали 50 общественных пространств для благоустройства. Уже в этом году начнётся обновление ключевых зон наших городов: в Самаре — сквер по Зубчаниновскому шоссе, сквер Экономистов и парк Щорса, а в Тольятти продолжит меняться облик набережной Комсомольского района, парка Центрального района и парка Победы. Призываю всех быть активными! Сам тоже обязательно проголосую», - подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Общественные территории, предложенные для голосования в 2025 году
Территория детской площадки, прилегающая к бульвару по ул. Челюскинцев
Сквер Пушкина (в районе пересечения улиц Куйбышева, Вилоновской и Фрунзе)
Сквер на пересечении улиц Степана Разина и князя Григория Засекина
Сквер Авиаконструкторов (на пересечении улиц Победы и Ново-Вокзальной)
Территория, прилегающая к памятнику "Военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга"
Пешеходная зона по ул. Жуковского, 39 до пересечения с ул. Шухова (1 этап)
Досуговое пространство по ул. А. Иванова, в районе домов 8-12 вдоль р. Крымза
Досуговое пространство по ул. Пархоменко, напротив домов №№ 28, 30, 32, 32а
Сквер между домами по ул. Циолковского, 8 а, ул. Астраханская, 13, ул. Лазо, 2а
Пешеходная зона вдоль ул. Миронова (от ул. Чернышевского до ул. Гагарина) 2-й этап
Пешеходная зона вдоль пр. Победы от дома № 22 по ул. Островского до дома № 29 по ул. Дзержинского
Территория за Детской Художественной школой, ул. Калинина 6, 2-й этап
Пешеходная зона вдоль ул. Ворошилова от дома № 2 до № 20, 2-й этап
Территория, прилегающая к трубе (воинское захоронение) по ул. Озерная
Пешеходная зона вдоль ул. Ворошилова от дома № 2 до № 20, 3-й этап
Территория от пр. Победы, 13 до ул. Дзержинского, 56, 1-й этап
Аллея Героя Советского союза И.А. Анкудинова на ул. Островского
Территория в районе домов по ул. Буденного 6, 4, 2, и ул. Ворошилова 14, 14Б
Территория вдоль ул. Коммунистическая (от ул. Горького до ул. Льва Толстого)
Территория между детским садом № 7 «Чебурашка» и ГБОУ ООШ № 15
Территория между домами по ул. Чернышевского, 10А и ул. Кадомцева, 3А
Территория в районе ЖК «Островок», за домом № 51 по ул. Островского
Универсальная детская спортивная площадка "Для всех" мкр. В-1
Пешеходная зона по ул. Пушкина от магазина "Природа" до ул. Лермонтова
Пешеходная зона "У Дачный-1" ул. Ново-Самарская от д. 9 до остановки СНТ "Пионер"
Пешеходная зона по ул. Ленина от ул. Комсомольска до ул. Первомайская
Пешеходная зона в мкр. Г-1 от магазина "Магнит" вдоль школы № 14 до ул. Оборонной, 42
Общественная территория в районе ГБОУ СОШ № 10 по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 25а
Общественная территория по адресу: г. Кинель, ул. Фестивальная, в районе д. 6 (за домом)
Общественная территория вдоль ул. Советская, от сквера «Сказка» до поворота на ж/д переезд, г. Кинель
Общественная территория в районе домов №№ 106, 108 по ул. 50 лет Октября, домов №№ 23, 25 по ул. Ульяновская, дома № 73 по ул. Маяковского
Площадь им. Ленина по адресу: г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, в районе д. 5 по ул. Гагарина
Детский сквер по адресу: г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Невская, 17А
Общественная территория вдоль ул. Спортивная, ул. Тимирязева, п.г.т. Усть-Кинельский, г.о. Кинель
Общественная территория по адресу: г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Селекционная, в районе домов 10, 10А, 11, 12, 13
Общественная территория по ул. Мира 4, 4а, 4б, ул.Неверова 20, 22, 24
Парк культуры и отдыха "Дружба" на ул. Комсомольская (4 этап)
Детская игровая площадка по ул. Советская, в районе дома №105 А
Общественная территория в микрорайоне «Военный городок» между домом №74 по ул. Быковского и памятником «Вертолет»
Пешеходная зона по улице Комсомольская от ул. Нефтяников до ул. Мамистова
Общественная территория на ул.Мамистова в районе домов №30а и №32а
Пешеходная зона по улице Нефтяников от ул. Комсомольская до ул. Пушкина
Пешеходная зона по улице Быковского от дома № 80 до ТЦ «Победа»
Пешеходная зона по улице Рабочая от ул. Мамистова до ул. Нефтяников
Сквер им. Высоцкого по ул. Луговцева в районе ГБУЗ СО «БЦРБ»