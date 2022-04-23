Стало известно, когда в Самаре запустят фонтаны

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Самарцам рассказали о том, когда в этом году запустят фонтаны. Всего их в городе 48. Согласно данным муниципальной администрации, пробные пуски пройдут в субботу, 23 апреля. По техническим причинам проверка работоспособности гидросооружений не коснётся фонтанов у ДК «Современник», в парке «Воронежские озера», а также в парке Победы. Их испытают позже.

Техническое обслуживание водных конструкций ведётся с начала апреля. Особое внимание во время подготовки к летнему сезону уделяется «поющим» и световым фонтанам. Их элементы зачастую не выдерживают сезон.

Помимо монтажа светового и другого оборудования, городские службы очищают чаши фонтанов, проводят косметический ремонт, - пишет oboz.info. По информации издания в этом году будет обновлён фонтан возле бассейна ЦСК ВВС. Здесь предусмотрена коррекция стяжки дна чаши. Кроме того, предварительно выполнят обработку арматурных стержней антикоррозийным составом, устроят гидроизоляцию, затем восстановят облицовку гранитными плитами стен фонтана, а также мозаичное покрытие дна и стен.

Заработают новые фонтаны и в Загородном парке Самары. Первый установят у входа. Здесь же разместят малую сцену и пункт проката спортивного снаряжения. Второй возведут неподалеку от конного манежа.

Работать городские фонтаны начнут уже на майских праздниках, пишет ГТРК Самара.