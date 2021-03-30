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Стало известно, какие работы по реконструкции набережной в Тольятти проведут в этом году

30 марта 2021 16:36
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Реконструкция набережной – заветная мечта жителей Автограда.

О том, какие виды работ будут выполнены уже в этом году в ходе реконструкции набережной Автозаводского района Тольятти, стало известно на оперативном совещании, которое провел в региональном Правительстве губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Реконструкция набережной – заветная мечта жителей Автограда. Ранее, в предыдущий период, заявлялось, что в надлежащее состояние она будет приведена в 2020 году в рамках празднования 50-летия выпуска первого автомобиля Волжского автозавода. Но, как оказалось, создатели программы не заложили средства на проведение этих работ, а часть территории мошенническим путем передана в частные руки. С первых дней работы в должности главы региона Дмитрий Азаров приложил немало усилий, чтобы в судебном порядке вернуть земли в собственность муниципалитета и добиться выделения средств из федерального бюджета на реконструкцию набережной. Ее обновление стартует уже в этом году.

Работы по реконструкции набережной будут проходить в несколько этапов. В этом году специалисты займутся первой очередью набережной: на участке протяженностью 770 метров проведут комплексную замену коммуникаций, выполнят работы по подпорным стенкам, амфитеатрам, подходам и лестничным маршам, будет проведено берегоукрепление, а также благоустройство территории без озеленения.

По словам министра строительства Евгения Чудаева, подготовительные работы на площадке уже начаты. Активная фаза строительства стартует через 2 недели. «К осени 2022 года работы по первому этапу будут завершены, первая очередь набережной откроется для посетителей», – добавил министр. Вместе с тем, в этом году работы будут проведены частично, благоустройство первой очереди продолжится и в 2022-м.

Дмитрий Азаров отметил, что объект очень важный и долгожданный для жителей Тольятти. Он поручил председателю Правительства региона Виктору Кудряшову держать ход и качество работ на особом контроле.

«Проект сложный, и мы должны сразу рассказать людям, что, несмотря на значительный объем работ, полного благоустройства первой очереди мы в этом году не получим. У людей не должно быть завышенных ожиданий, что в этом году мы получим объект «под ключ», – акцентировал внимание губернатор.

Также Дмитрий Азаров подчеркнул, что опрос, который он провел у себя в социальных сетях, показал, что общественные слушания, которые повторно проведены по его поручению, оказались результативны: в проекте реконструкции учтено большинство идей, которые в ходе опроса высказали тольяттинцы.

«Очень важно теперь качественно все исполнить в полном соответствии с представлениями, которые сформировались у городского сообщества», – заключил губернатор.

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