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Сотрудники районной администрации Самары убрались на детской площадке

14 апреля 2021 12:52
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Сотрудники районной администрации Самары убрались на детской площадке

В Самаре в рамках традиционного месячника по благоустройству, который проходит в апреле, службы благоустройства наводят чистоту в городе после зимы. Работы ведутся на общественных пространствах, дворовых и незакрепленных территориях, улично-дорожной сети.

Так, сегодня, 14 апреля, сотрудники Администрации Октябрьского района и подведомственного им МБУ вышли на средник. Порядка 30 человек наводили чистоту на территории детской площадки, которая находится рядом с бульваром Челюскинцев.

«Работы в рамках месячника по благоустройству проводятся по всему району. Участие в облагораживании территорий принимают как специализированные организации и коммунальные службы, так и предприниматели и волонтеры. Сегодня в среднике по всему району задействовано более 100 человек», - рассказал Глава Октябрьского района Александр Кузнецов. 

Стоит отметить, что территория детской площадки входит в ТОП-19 общественных пространств, которые претендуют на благоустройство в 2022 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

«Эта площадка - место культовое. Здесь отдыхают взрослые и дети не только проживающие в соседних домах, но и жители и гости города, гуляющие по бульвару Челюскинцев, - отметила депутат Самарской Губернской Думы, председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина. - Благодаря активности и сплоченности жителей эта площадка попала в число пространств, которые примут участие в голосовании за благоустройство уже в следующем году».

Активность жителей – одно из ключевых условий для включения объекта в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды». При участии горожан был разработан проект благоустройства данной территории. Он включает в себя установку современного игрового комплекса с безопасным антитравматическим покрытием, мощение пешеходных зон, обустройство газонов, посадку деревьев и кустарников, установку вазонов, урн, освещения и скамеек.

Онлайн-голосование за общественные территории пройдет с 26 апреля по 30 мая на платформе 63.gorodsreda.ru. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, попадут в перечень территорий для комплексного ремонта на 2022 год. Принять участие в голосовании могут все желающие самарцы, старше 14 лет.

Список территорий, представленных для голосования:

  • 1. Сквер у ЗАГСа в районе д. 13А по ул. Сергея Лазо в п. Управленческий
  • 2. "Загородный" центральный парк культуры и отдыха имени Горького
  • 3. Территория детской площадки, прилегающей к бульвару по ул. Челюскинцев
  • 4. Парк Щорса
  • 5. Сквер у ДК "Искра" в п. Красная Глинка
  • 6. Сквер в районе дома № 170 по ул. Ташкентской
  • 7. Бульвар Осипенко от ул. Мичурина до пр. Ленина
  • 8. Детский сквер по ул. Победы
  • 9. Сквер Экономистов
  • 10. Сквер на "Хлебной" площади
  • 11. Сквер Первых Космонавтов ( в районе д. 13 по ул. Гагарина)
  • 12. Сквер по Зубчаниновскому шоссе
  • 13. Городской парк культуры и отдыха "Молодежный"
  • 14. Бульвар по ул. Чернореченской
  • 15. Территория на 18 км Московского шоссе, лесопосадка около завода приборных подшипников
  • 16. Сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина (в районе д. 74 и д. 77 по ул. Гагарина)
  • 17. Сквер на пересечении улиц Ярмарочной и Самарской
  • 18. Сквер имени Куйбышева
  • 19. Парк "Воронежские озера"

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