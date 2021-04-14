Сотрудники районной администрации Самары убрались на детской площадке

144

В Самаре в рамках традиционного месячника по благоустройству, который проходит в апреле, службы благоустройства наводят чистоту в городе после зимы. Работы ведутся на общественных пространствах, дворовых и незакрепленных территориях, улично-дорожной сети.

Так, сегодня, 14 апреля, сотрудники Администрации Октябрьского района и подведомственного им МБУ вышли на средник. Порядка 30 человек наводили чистоту на территории детской площадки, которая находится рядом с бульваром Челюскинцев.

«Работы в рамках месячника по благоустройству проводятся по всему району. Участие в облагораживании территорий принимают как специализированные организации и коммунальные службы, так и предприниматели и волонтеры. Сегодня в среднике по всему району задействовано более 100 человек», - рассказал Глава Октябрьского района Александр Кузнецов.

Стоит отметить, что территория детской площадки входит в ТОП-19 общественных пространств, которые претендуют на благоустройство в 2022 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

«Эта площадка - место культовое. Здесь отдыхают взрослые и дети не только проживающие в соседних домах, но и жители и гости города, гуляющие по бульвару Челюскинцев, - отметила депутат Самарской Губернской Думы, председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина. - Благодаря активности и сплоченности жителей эта площадка попала в число пространств, которые примут участие в голосовании за благоустройство уже в следующем году».

Активность жителей – одно из ключевых условий для включения объекта в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды». При участии горожан был разработан проект благоустройства данной территории. Он включает в себя установку современного игрового комплекса с безопасным антитравматическим покрытием, мощение пешеходных зон, обустройство газонов, посадку деревьев и кустарников, установку вазонов, урн, освещения и скамеек.

Онлайн-голосование за общественные территории пройдет с 26 апреля по 30 мая на платформе 63.gorodsreda.ru. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, попадут в перечень территорий для комплексного ремонта на 2022 год. Принять участие в голосовании могут все желающие самарцы, старше 14 лет.

Список территорий, представленных для голосования: