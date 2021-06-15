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Скейт-площадка, фонтан, внутриквартальные проезды: в Шигонском районе идут работы по благоустройству

15 июня 2021 11:50
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Скейт-площадка, фонтан, внутриквартальные проезды: в Шигонском районе идут работы по благоустройству

В Шигонах в парке Победы заканчивается обустройство скейт-площадки. Это уже третий этап благоустройства данного общественного пространства. Территория для экстремальных игр появилась по многочисленным просьбам подрастающего поколения. Кроме парка Победы в Шигонском районе в 2021 году новый вид обретут еще три общественных пространства и три дворовые территории. Работы проводятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

Жители Шигонского района считают, что благоустройство сельских территорий несколько отличается от городских. Красивыми видами природы здесь никого не удивишь, поэтому общественные опросы показывают, что, в первую очередь, для комфорта сельчанам не хватает качественных дорог и наличия досуговых и спортивных объектов, на строительство которых раньше в муниципалитетах катастрофически не хватало средств. Сегодня нацпроекты дают такую возможность.

Создание комфортных условий для людей – одна из задач стратегии лидерства Самарской области. Глава региона Дмитрий Азаров в своем Послании 18 мая подчеркнул: «В наших городах и селах был острейший дефицит общественных мест, куда можно пойти с детьми, с друзьями. Многие из них находились в запустении. Но сегодня перемены во внешнем облике наших городов и сел заметны каждому. В 2018 – 2020 годах в Самарской области было благоустроено свыше тысячи дворовых территорий и 477 общественных пространств».

В селе Усолье Шигонского района на улице Ленина у существующей детской площадки появится парковка с новым освещением. Здесь также установят скамейки и вазоны для цветов. С просьбой сделать парковочное место рядом с площадкой, которая пользуется популярностью у усольцев, жители обратились в администрацию села и были услышаны.

Фонтаном в этом году порадуют жителей села Малячкино. Он станет главным украшением зоны отдыха для сельчан. В селе Новодевичье в этом году планируют начать благоустройство набережной. На первом этапе там установят уютную беседку для отдыха, парковые скамейки и урны.

При благоустройстве дворовых территорий по просьбе жителей делают акцент на обустройство внутриквартальных проездов и парковок. В этом году приведут в порядок дворы в поселке Пионерский по ул. Кооперативная, 9, в Волжском Утесе по ул. Безымянная, 4 и в Шигонах в пер. Управленческий, 3. 

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в Шигонском районе с 2018 по 2020 год стали привлекательнее для жителей 10 общественных пространств и комфортнее 12 дворовых территорий.

Теги: благоустройство формирование комфортной среды Шигонский район

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