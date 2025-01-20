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Сегодня завершается отбор общественных пространств для благоустройства в следующем году в Самаре

20 января 2025 12:54
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Сегодня завершается отбор общественных пространств для благоустройства в следующем году в Самаре

На основе собранных предложений из 70 территорий будет сформирован ТОП пространств для последующего рейтингового отбора. По итогам онлайн-голосования территории-победители будут комплексно благоустроены с учетом мнения горожан в 2026 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Предложения по отбору общественных пространств для благоустройства принимаются до 17:00 20 января 2025 года тремя способами: устно, по телефону и на сайте https://dbe-samara.ru/gorozhanam/kgs/otbor2025

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