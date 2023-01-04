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Сегодня днем в Самаре на расчистке улиц от снега работает порядка 286 дорожных рабочих и 200 единиц техники

4 января 2023 13:52
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Сегодня днем в Самаре на расчистке улиц от снега работает порядка 286 дорожных рабочих и 200 единиц техники

Глава Самары Елена Лапушкина: «Сегодня днем на расчистке улиц от снега работает порядка 286 дорожных рабочих и 200 единиц техники».

В среду, 4 января, в Администрации Самары прошло рабочее совещание под руководством Главы Самары Елены Лапушкиной, в котором приняли участие первый заместитель главы города Максим Харитонов, первый заместитель главы города Владимир Василенко, заместитель главы - руководитель департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары Олег Ивахин, заместитель главы - руководитель Департамента транспорта Администрации Самары Сергей Маркин и главы всех внутригородских районов Самары. На совещании обсудили оперативную обстановку в городе, организацию работы общественного транспорта в период выходных и праздничных дней, уборку города от снега и наледи. 

«Безусловно работают все муниципальные предприятия, подрядные и управляющие организации каждый на своей территории. От них я получаю ежедневный отчёт о количестве людей и вышедшей техники, о графиках работ. 

Особое внимание уделяем прогнозу погоды. В эту ночь прошёл тяжелый мокрый снег, скоро температура значительно понизится, и нам необходимо максимально справиться с очисткой снега в этот период времени. 

Проговорили с главами районов необходимость контроля за выходом дворников и техники, чтобы выходы из подъездов, дворовые территории очищались своевременно.

Сегодня днем на расчистке улиц от снега работает порядка 286 дорожных рабочих и 200 единиц техники. Но у нас, конечно,работы ведутся круглосуточно, и на смену им придут работники, которые продолжат уборку улиц и противогололедную обработку ночью», - подчеркнула Елена Лапушкина.

Теги: В центре внимания

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