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Самару украсили новые арт-объекты

21 сентября 2021 09:35
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Самару украсили новые арт-объекты

В самых посещаемых местах Самары открыли новые достопримечательности. Арт-объекты установили в честь 170-летия губернии. С инициативой поучаствовать в благоустройстве города и подарить ему новые арт-объекты выступила группа компаний «СВЗК».

На протяжении трех месяцев опытные мастера работали над произведениями художественной ковки. Благодаря усилиям профессиональной и творческой команды на набережной возле памятника князю Григорию Засекину появилась кованая скамейка в классическом стиле с изображением геральдики Самарской губернии.

Украшением Загородного парка стала инсталляция в стиле модерн в виде одушевленного фонаря, который держит зонт над уютной скамейкой. А в скором времени «СВЗК» украсит подобными арт-объектами еще несколько популярных для прогулок мест города.

Инициативу СВЗК поддержала Торгово-промышленная палата Самарской области.

— Группа компаний «СВЗК» работает на рынке в области земельных отношений и недвижимости уже 17 лет, из них 9 они являются членами Союза «Торгово-промышленная палата Самарской области». Хочу отметить, что компания ведет социально-ориентированный бизнес, и сегодняшнее мероприятие тому подтверждение. Я уверен, что эти арт-объекты станут достопримечательностью и местом притяжения туристов. Мы как общественная организация, конечно, поддерживаем такие инициативы, направленные на улучшение жизни жителей и украшение Самары, — отметил президент ТПП Валерий Фомичев.

Горожане уже оценили новые арт-объекты, пишет 63.ру.

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