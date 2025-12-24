Самару продолжают украшать светящимися арт-объектами

Как сообщает администрация, наш город уже приобрел праздничный вид. Яркие инсталляции появились на центральных площадях и пешеходных зонах:

Светодиодный самовар высотой более 3,5 метров установлен на пересечении улиц Ленинградской и Галактионовской.

Рядом с Молодогвардейской красуется фигура семиметрового оленя.

На Чапаевской возведена арка-кокошник, радующая гостей и жителей города.

Заместитель мэра Евгений Владимирский подчеркнул, что конструкция элементов устроена таким образом, что их можно повторно использовать в разные сезоны и на других территориях города.

Фото: горадм