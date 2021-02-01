Самарцы выбрали 20 территорий для благоустройства в 2022 году

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С 15 по 25 января 2020 года проходил отбор общественных территорий, которые должны быть в первую очередь благоустроены в 2022 году. На общественное обсуждение было вынесено 90 пространств, которые включены в муниципальную программу «Комфортная городская среда». Предложения от жителей поступали по телефону «горячей линии», по почте и через официальный сайт Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары. Всего от жителей поступило более 31 тысячи предложений.

В соответствии с муниципальной программой «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы, которая реализуется в рамках инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным национального проекта «Жильё и городская среда», на основе собранных предложений сформирован ТОП-20 общественных территорий для рейтингового голосования.

Рейтинговому голосованию будут предшествовать встречи с жителями. Во всех внутригородских районах Самары организуют общественное обсуждение дизайн-проектов благоустройства, где каждый желающий сможет высказать свои предложения. Общая задача сделать территории для отдыха и прогулок максимально комфортными и функциональными, учесть интересы различных категорий граждан. Перед рейтинговым голосованием все дизайн-проекты благоустройства будут доработаны по итогам общественных обсуждений.

Перечень общественных территорий, отобранных на рейтинговое голосование на 2022 год: