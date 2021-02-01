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Самарцы выбрали 20 территорий для благоустройства в 2022 году

1 февраля 2021 11:37
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Самарцы выбрали 20 территорий для благоустройства в 2022 году

С 15 по 25 января 2020 года проходил отбор общественных территорий, которые должны быть в первую очередь благоустроены в 2022 году. На общественное обсуждение было вынесено 90 пространств, которые включены в муниципальную программу «Комфортная городская среда». Предложения от жителей поступали по телефону «горячей линии», по почте и через официальный сайт Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары. Всего от жителей поступило более 31 тысячи предложений.

В соответствии с муниципальной программой «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы, которая реализуется в рамках инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным национального проекта «Жильё и городская среда», на основе собранных предложений сформирован ТОП-20 общественных территорий для рейтингового голосования.

Рейтинговому голосованию будут предшествовать встречи с жителями. Во всех внутригородских районах Самары организуют общественное обсуждение дизайн-проектов благоустройства, где каждый желающий сможет высказать свои предложения. Общая задача сделать территории для отдыха и прогулок максимально комфортными и функциональными, учесть интересы различных категорий граждан. Перед рейтинговым голосованием все дизайн-проекты благоустройства будут доработаны по итогам общественных обсуждений.

Перечень общественных территорий, отобранных на рейтинговое голосование на 2022 год:

№ п/п

Район

Наименование территории

1

Красноглинский

Сквер у ЗАГСа в районе д. 13А по ул. Сергея Лазо в пос. Управленческий

2

Октябрьский

«Загородный» центральный парк культуры и отдыха имени Горького

3

Октябрьский

Территория детской площадки, прилегающая к бульвару по ул. Челюскинцев

4

Железнодорожный

Парк Щорса

5

Кировский

Лесопарк 60-летия Советской власти

6

Красноглинский

Сквер у ДК «Искра» в пос. Красная Глинка

7

Кировский

Сквер в районе дома № 170 по ул. Ташкентской

8

Октябрьский

Бульвар Осипенко от ул. Мичурина до пр. Ленина

9

Промышленный

Детский сквер по ул. Победы

10

Советский

Сквер Экономистов

11

Самарский

Сквер на Хлебной площади

12

Железнодорожный

Сквер Первых Космонавтов (в районе д. 13 по ул. Гагарина)

13

Кировский

Сквер по Зубчаниновскому шоссе

14

Промышленный

Городской парк культуры и отдыха «Молодежный»

15

Железнодорожный

Бульвар по ул. Чернореченской

16

Кировский

Территория на 18 км Московского шоссе, лесопосадка около завода приборных подшипников

17

Советский

Сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина (в районе д. 74 и д.77 по ул. Гагарина)

18

Ленинский

Сквер на пересечении улиц Ярмарочной и Самарской

19

Куйбышевский

Сквер имени Куйбышева

20

Промышленный

Парк «Воронежские озера»

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