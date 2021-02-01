Самарцы выбрали 20 территорий для благоустройства в 2022 году

С 15 по 25 января 2020 года проходил отбор общественных территорий, которые должны быть в первую очередь благоустроены в 2022 году. На общественное обсуждение было вынесено 90 пространств, которые включены в муниципальную программу «Комфортная городская среда». Предложения от жителей поступали по телефону «горячей линии», по почте и через официальный сайт Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары. Всего от жителей поступило более 31 тысячи предложений.
В соответствии с муниципальной программой «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы, которая реализуется в рамках инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным национального проекта «Жильё и городская среда», на основе собранных предложений сформирован ТОП-20 общественных территорий для рейтингового голосования.
Рейтинговому голосованию будут предшествовать встречи с жителями. Во всех внутригородских районах Самары организуют общественное обсуждение дизайн-проектов благоустройства, где каждый желающий сможет высказать свои предложения. Общая задача сделать территории для отдыха и прогулок максимально комфортными и функциональными, учесть интересы различных категорий граждан. Перед рейтинговым голосованием все дизайн-проекты благоустройства будут доработаны по итогам общественных обсуждений.
Перечень общественных территорий, отобранных на рейтинговое голосование на 2022 год:
|
№ п/п
|
Район
|
Наименование территории
|
1
|
Красноглинский
|
Сквер у ЗАГСа в районе д. 13А по ул. Сергея Лазо в пос. Управленческий
|
2
|
Октябрьский
|
«Загородный» центральный парк культуры и отдыха имени Горького
|
3
|
Октябрьский
|
Территория детской площадки, прилегающая к бульвару по ул. Челюскинцев
|
4
|
Железнодорожный
|
Парк Щорса
|
5
|
Кировский
|
Лесопарк 60-летия Советской власти
|
6
|
Красноглинский
|
Сквер у ДК «Искра» в пос. Красная Глинка
|
7
|
Кировский
|
Сквер в районе дома № 170 по ул. Ташкентской
|
8
|
Октябрьский
|
Бульвар Осипенко от ул. Мичурина до пр. Ленина
|
9
|
Промышленный
|
Детский сквер по ул. Победы
|
10
|
Советский
|
Сквер Экономистов
|
11
|
Самарский
|
Сквер на Хлебной площади
|
12
|
Железнодорожный
|
Сквер Первых Космонавтов (в районе д. 13 по ул. Гагарина)
|
13
|
Кировский
|
Сквер по Зубчаниновскому шоссе
|
14
|
Промышленный
|
Городской парк культуры и отдыха «Молодежный»
|
15
|
Железнодорожный
|
Бульвар по ул. Чернореченской
|
16
|
Кировский
|
Территория на 18 км Московского шоссе, лесопосадка около завода приборных подшипников
|
17
|
Советский
|
Сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина (в районе д. 74 и д.77 по ул. Гагарина)
|
18
|
Ленинский
|
Сквер на пересечении улиц Ярмарочной и Самарской
|
19
|
Куйбышевский
|
Сквер имени Куйбышева
|
20
|
Промышленный
|
Парк «Воронежские озера»
Добавить комментарий