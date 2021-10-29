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Самарцы с нетерпением ждут открытия стелы «Город трудовой доблести»

29 октября 2021 13:08
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Самарцы с нетерпением ждут открытия стелы «Город трудовой доблести»

Продолжаются подготовительные работы по установке памятного знака - открытие монумента перенесено на более поздний срок из-за локдауна.

80 лет назад, осенью 1941 года тыловой город Куйбышев стал центром политической жизни страны. Именно тогда по решению Государственного Комитета Обороны он и стал запасной столицей СССР. Сюда в срочном порядке начали вывозить оборонные предприятия, посольства иностранных государств, Верховный Совет СССР, Совнарком СССР, ряд наркоматов и главков, 

Стела, посвященного трудовому подвигу жителей «запасной столицы» в годы войны должна была появиться 7 ноября – в день признания Куйбышева «запасной столицей». Но эпидемиологическая ситуация не позволила этого сделать.

На проспекте Юных Пионеров уже готов фундамент для установки 26-метрового монумента, подготовлены основания для информационных пилонов.

Напомним, почетное звание «Город трудовой доблести» присвоено губернской столице 2 июля 2020 года Указом Президента. Инициатором голосования за присвоение областной столице почетного звания «Город трудовой доблести» был секретарь Самарского реготделения «Единой России» Дмитрий Азаров. Поддержали присвоение почетного звания более 714 тысяч жителей: голосовали семьями и трудовыми династиями, свои голоса отдали производственные коллективы и общественные организации. 

Ветераны Самарской области приняли активное участие в сборе подписей за присвоение Самаре звания "Город трудовой доблести". Руководитель Самарской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Николай Хохлунов подчеркнул, что история своего государства – это важное и великое дело, которое нельзя забывать.
 

«Наша ветеранская организация принимала самое активное участие в сборе подписей по присвоению звания областному центру "Город трудовой доблести". Я считаю, что все ветераны отнеслись к этому вопросу с высочайшей ответственностью и добросовестностью, - отметил руководитель общественной организации.

«Нам важно отдать дань памяти нашим родным — отцам, дедам, прадедам. Мы, самарцы, уверены в том, что наш город достоин высокого звания "Город трудовой доблести», — считает председатель Областного союза «Федерация профсоюзов Самарской области» Дмитрий Колесников. 

И ветераны, и молодежь все ждут, когда в областной столице появится новый памятный знак, символизирующий подвиг земляков в суровые военные годы.

Напомним, что в 2020 году "Единая Россия" единогласно поддержала инициативу главы государства об установлении в стране звания "Город трудовой доблести". Самара стала одним из первых городов, удостоенных этого почетного звания.  Старт акции в областной столице был дан 19 февраля 2020 года, и первые подписи в поддержку Самары оставили секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак, секретарь Самарского регионального отделения партии, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, Герой Советского Союза, ветеран ВОВ Владимир Чудайкин и первый заместитель секретаря Генерального совета партии, депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

Теги: Единая Россия

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