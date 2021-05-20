Самарцев информируют о голосовании за общественные пространства

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Благоустройство города, создание комфортных условий жизни - одно из важнейших направлений стратегии лидерства региона, сформированной по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрий Азарова.

В рамках этого направления в Самаре до 30 мая продолжается голосование за общественные пространства, которые претендуют на благоустройство в 2022 году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Так, во всех внутригородских районах Самары продолжаются встречи в общеобразовательных учреждениях и на предприятиях города. Информационную кампанию проводят Администрации внутригородских районов совместно с кураторами общественных территорий.

Накануне, 19 мая, сотрудникам Управления пенсионного фонда в Железнодорожном районе рассказали о способах участия в преображении городских пространств по программе «Формирование комфортной городской среды».

«На благоустройство в 2022 году претендует 19 общественных пространств во всех районах города. Хотелось бы видеть одно из пространств на территории Железнодорожного района в числе лидеров рейтингового голосования. Участники сегодняшней встречи, в первую очередь, жители этого города. И нам важно вовлечь их, заинтересовать, показать, как важно их волеизъявление в вопросах преображения города», - отметил глава Железнодорожного внутригородского района Самары Вадим Тюнин.

В Железнодорожном районе Самары на благоустройство по программе претендует 3 общественные территории: парк имени Щорса, бульвар по улице Чернореченской, Сквер Первых Космонавтов. В соответствии с уже разработанными дизайн-проектами каждое общественное пространство получит новый благоустроенный вид – тротуарные дорожки, малые архитектурные формы и элементы уличной мебели, новые деревья и кустарники.

Парк имени Щорса - самая крупная общественная территория и любимое место отдыха горожан и гостей города. В настоящее время архитектурная организация территории физически изношена и требует реконструкции. Дизайн-проектом предусмотрено озеленение, обустройство хоккейной площадки, зон для отдыха и развлечения самарцев всех возрастов – пространства для занятий спортом, детская площадка с современными безопасными аттракционами. Кроме того, по проекту планируется реконструкция детской железной дороги в центре парка и обновление сцены для проведения массовых мероприятий.

«Наш коллектив очень активный в вопросах благоустройства города. Ежегодно мы принимаем участие в месячнике по благоустройству в парке имени Щорса. Я уверенна, что наш коллектив поддержит именно этот парк в предстоящем голосовании по выбору общественных пространств для благоустройства. Хотелось бы видеть его комфортным и уютным местом для семейного отдыха»,- рассказала начальник Управления пенсионного фонда в Железнодорожном районе Самары Елена Лагазина.

В рейтинговом онлайн-голосовании участвуют 19 территорий по всей Самаре. От активности жителей зависит, как будет выглядеть выбранное пространство в конечном результате.

Напоминаем, что есть несколько способов отдать свой голос за проект. Так, голосование доступно через «Госуслуги», на сайте 63.gorodsreda.ru, через виджет «Мой выбор, мое будущее» на сайтах администрации Самары и внутригородских районов; можно отдать свой голос и с помощью волонтеров, которые будут работать в торговых и многофункциональных центрах.