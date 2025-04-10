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Самарские прокуроры выявили 3000 нарушений при содержании городских автотрасс

10 апреля 2025 11:48
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Самарские прокуроры выявили 3000 нарушений при содержании городских автотрасс

Самая острая проблема – дефекты в виде колеи, которые рано или поздно появляются на всех опорных магистралях.

Интерес к колейности на ведущих магистралях Самары прокуроры испытывают давно, но недавно его подогрели видео в соцсетях, размещенные самарским школьником. Подросток начал бороться с ямами на дорогах, как умел, и его ролики собрали миллионы просмотров. Вскоре к расследованию проблемы подключились специалисты из НАС (Национальный автомобильный союз) и Генпрокуратура.

И вот прокуроры отчитались о результатах проверок. Как сообщает прокуратура Самарской области, надзорное ведомство Самары с привлечением прокуратур районов проводит проверки состояния дорожного полотна систематически. В частности, в 2024-2025 годах в данной сфере выявлено почти 3000 нарушений закона, в суды подано 280 исков о понуждении органов власти провести ремонт улично-дорожной сети на 600 улицах.

По иску надзорников суд уже обязал областной минтранс устранить дефекты дорожного покрытия в виде колеи на участках дорог Московского, Красноглинского, Волжского шоссе. «Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области заключен контракт на ремонт дорог, решение суда исполняется», — сообщает прокуратура Самарской области.

Еще 207 аналогичных решений судов сейчас исполняются. Всего же на ремонт дорог в Самаре в 2025 году предусмотрено финансирование в размере более 2,5 млрд рублей, на содержание –1,6 млрд рублей. Вопросы достаточности финансирования, заключения и исполнения контрактов, а также фактическое устранение выявленных нарушений закона находятся на прокурорском контроле, пишет Обоз-Инфо.

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