Самарская область готовитcя к защите проектов на всероссийском конкурсе благоустройства малых городов

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В среду, 16 февраля, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по вопросу подготовки заявок для участия во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2022 году. В совещании приняли участие главы ряда городских округов и руководство министерства энергетики и ЖКХ региона.

Конкурс проводится с 2018 года, его организатором является Правительство Российской Федерации. В отборе принимают участие федеральные и региональные исторические поселения, а также города с численностью населения до 100 тысяч человек. Под проектом создания комфортной городской среды понимается благоустройство территорий общего пользования (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), которое улучшит архитектурный облик поселений, повысит уровень санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия жителей. Это восстановление дорожных покрытий, озеленение, создание и размещение малых архитектурных форм, восстановление или улучшению фасадов, создание инфраструктуры.

Вопросы создания комфортной и благоприятной городской среды находится в фокусе особого внимания губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и Правительства региона. Это одна из задач стратегии лидерства, которая разработана по инициативе губернатора при непосредственном участии жителей.

В Самарской области уже реализовано восемь проектов-победителей Всероссийского конкурса. В 2022-м на гранты конкурса преобразят Монастырскую набережную в Сызрани и проведут реновацию главной улицы Отрадного - Победы. Проекты признаны лучшими в конкурсе 2021 года. В прошлом году в городе Отрадном реконструировали «Отрадный парк», от которого начинается улица Победы. В 2022 году на ней обновят тротуары, деревья и кустарники, преобразят досуговую зону у Дворца культуры, рядом с многоквартирными домами появятся тихие зоны отдыха.

Новая идея благоустройства в Сызрани - это продолжение уже реализованного проекта «История на берегу трех рек», который стал победителем конкурса в 2019 году. Сызранцы предложили сделать на набережной новые уличные переходы, парковку вдоль проезжей части, спуски к воде, пешеходные и велосипедные дорожки, детскую площадку, понтон лодочной станции, смотровые площадки и зоны отдыха.

Уникальные общественные территории на гранты нацпроекта благоустроили в городах Нефтегорск, Кинель и Октябрьск.

Так, парк «Молодежный», на который выделили 45 миллионов рублей из федерального бюджета, после масштабной перезагрузки теперь разделен на две зоны. «Активная зона» с водоемом и «тихая» связаны между собой пешеходными и велосипедными дорожками. Здесь предусмотрен досуг на все времена года: от проката лыж до прогулок по воде. При этом в парке максимально сохранили деревья и кустарники.

В Кинеле благоустроили парк площадью четыре гектара на озере Крымское. Здесь появились корабль, который можно использовать как сцену для различных мероприятий, фонтан с парусами из струящийся вниз воды и маяк – смотровая площадка. Террасированные спуски к воде сделаны из дерева, на озере смонтирован понтон. Для любителей активного времяпрепровождения появились велодорожки, для предпочитающих спокойный отдых - садовые диваны с навесом и скамейки.

Парк на озере Крымское стал продолжением масштабной концепции «Кинель - город чистых озер». Первым этапом был проект по благоустройству территории у озера Ладное, победивший во Всероссийском конкурсе в 2019 году.

В Октябрьске в этом году преобразят парк Поколений. Он имеет сложный рельеф, поэтому проектировщики использовали террасирование территории. В центре возвели фонтан и смотровую башню. Примечательно, что стела фонтана - в виде молекулы ДНК, как символа связи поколений. По всему парку проложены пешеходные дорожки, которые ведут к популярным локациям на любой вкус: от скейтпарка и детской площадки до рекреационной зоны, расположенной рядом с экотропой, и амфитеатра.

«Коллеги, уверен, что потенциал участия региона в этой программе далеко не исчерпан. Конкурс проектов благоустройства в малых городах – один из механизмов, позволяющих сформировать современную и комфортную городскую среду. Мы должны максимально использовать эти возможности, добиваться конкретных результатов в виде побед в конкурсах и обновленных общественных пространств», - поставил задачу Виктор Кудряшов.

В этом году семь муниципалитетов региона готовятся представить на суд жюри конкурса свои проекты. Это «Парк ветров» в Похвистнево, «Парк «Дубки» - источник энергии» в Новокуйбышевске, «Парк имени Чапаева и Комсомольская площадь» в Чапаевске, стратегия развития общественных пространств города Чапаевск «Столетний бульвар», детский парк «Парад планет» в Нефтегорске, «Привокзальная площадь» в Кинеле, «Сад Моркваши» в Жигулевске, новый проект «Парк культуры и отдыха имени М. Горького» в Октябрьске.

Председатель областного Правительства призвал участников совещание с максимальным вниманием отнестись к качеству подготовки заявок, внимательно изучить опыт победителей, привлечь к созданию проектов опытных архитекторов, работы которых уже побеждали в конкурсах, проанализировать критерии отбора лучших проектов.

«Мы должны подтвердить заявку весомыми доводами – например, интересом малого бизнеса к этим территориям. У нас есть моногорода, где реализация таких проектов поможет сократить отток населения. И как показывает опыт, победителями становятся яркие, красивые, оригинальные проекты. Прошу глав муниципальных образований взять эту работу под личный контроль», - поручил Виктор Кудряшов.

Важнейшим условием формирования заявки должно стать широкое общественное обсуждение проектов, согласие и одобрение большинства жителей территории.

Итоги конкурса будут подведены в августе-сентябре текущего года.