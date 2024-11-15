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Самарская хоральная синагога возрождается: в здании после реставрации откроется новый культурный центр для горожан

15 ноября 2024 12:41
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Самарская хоральная синагога возрождается: в здании после реставрации откроется новый культурный центр для горожан

В Самаре продолжаются масштабные работы по реставрации хоральной синагоги, которую планируют превратить в современный многофункциональный культурный комплекс, объединяющий под своей крышей музей, учебные классы и пространство для проведения различных мероприятий.

Благодаря усилиям местных властей и неравнодушных граждан, восстановление здания возобновилось после временного перерыва. Накануне ход реставрации проверили Губернатор региона Вячеслав Федорищев, и.о. Главы Самары Иван Носков, главный раввин России Берл Лазар. Сейчас в синагоге завершаются восстановительные работы фасада, вскоре начнутся внутренние отделочные работы.

 Особое значение проекта подчеркнул Вячеслав Федорищев, отметив, что восстановление синагоги входит в программу сохранения архитектурного наследия региона. Всего планируется восстановить около 100 значимых объектов за ближайшие пять лет.

Возрождение самарской синагоги – важный проект для областного центра. Мы уже обсуждали культурно-просветительские планы городской еврейской общины, в том числе среди подрастающего поколения. Уверен, новое здание поможет все их реализовать на благо самарчан, — отметил Иван Носков.

Фото: горадминистрация

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