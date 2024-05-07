«Сад Памяти» возле стадиона «Солидарность Самара Арена» пополнился еще 102 деревьями

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В преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов недалеко от стадиона «Солидарность Самара Арена» – на площадке, где в 2020 году заложили «Сад Памяти» – состоялось общественное, социально значимое мероприятие, в ходе которого высадили еще 102 дерева.

Напомним, что по всей стране традиционно организуют памятные акции, в числе которых и эколого-патриотические. Например, «Лес Победы», а также «Сад Памяти». Горожане высаживают деревья в память о павших воинах – о 27 миллионах погибших.

Отметим также, что ландшафтное оформление самарского «Сада Памяти» начиналось с композиции в форме крыла самолета – деревья укоренились и с высоты птичьего полета напоминают крыло знаменитого штурмовика ИЛ-2. В годы Великой Отечественной войны эти самолеты выпускали в Куйбышеве. Аллеи, которые высаживаются в настоящее время, обрамляют основную композицию.

Сегодня на озеленяемой территории собрались представители Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары и Управления Роспотребнадзора по Самарской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области». В ходе мероприятия аллеи «Сада Памяти» пополнились 72 сеянцами сосны обыкновенной и 30 саженцами рябины.

«Несмотря на дождливую погоду, мы решили присоединиться к эколого-патриотической акции, которая проходит в таком знаковом месте, где каждое дерево символизирует Героя, павшего во время Великой Отечественной войны. Люди, добывшие Великую Победу, незримо – среди нас, пока мы помним о них, – подчеркнула заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Шерстнёва. – Сегодняшняя погода даже в помощь – увлажняет почву, чтобы деревья принялись».

В настоящее время «Сад Памяти» на вышеуказанной локации представлен зелеными насаждениями в количестве почти 900 штук. Более половины из них – хвойные породы. Кроме того, соседствуют крупномерные липы, конские каштаны, березы, ясени – их примерно поровну, а также рябины.

«То, что высажено, прекрасно растет. За время существования «Сада Памяти» пересаживали лишь пару зеленых насаждений. Нас очень радует то, что приживаемость деревьев на этой территории составляет 99,9%, – рассказал начальник отдела охраны и защиты лесов Управления лесного хозяйства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Усман Гафаров. – Это стало возможным, благодаря соблюдению технологии на всех этапах. Сначала деревья заботливо выращивают в Алексеевском питомнике муниципального предприятия городского округа Самара «Спецремстройзеленхоз», а затем их тщательно подготавливают к передислокации. Высадка организуется с сохранением родного кома земли, на которой деревья изначально произрастали в питомнике. В дальнейшем также обеспечиваются регулярный полив и другие работы – специалисты ухаживают за молодыми деревьями, ставшими символами вечной памяти».

«Мы собрались не просто для того, чтобы высадить аллею. Прежде всего, хотим почтить память предков, погибших в Великую Отечественную войну, показать, как мы гордимся ими, подвигом нашего народа, и какой трепет испытываем, когда вспоминаем об этом. Предыдущее поколение даровало нам жизнь, наполнив ее новым смыслом. И сейчас мы можем жить, работать, радоваться каждому дню, что крайне ценно», – отметила ведущий специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Самарской области Анна Бурмистрова.

Поколения самарцев, активные горожане могут присоединиться к акции, направив соответствующее обращение в профильный городской департамент. Высадки осуществляются не только на территории «Сада Памяти», но и на других значимых локациях и общественных территориях, в городских лесах, на островах (острова Зелененький, Поджабный).

Впрочем, можно внести лепту в озеленение, посадив дерево в честь погибшего участника Великой Отечественной войны и возле своего дома или на приусадебном участке в дачном массиве.

Не стоит также забывать, что деревья называют «легкими планеты» за их способность поглощать из атмосферы углекислый газ и вырабатывать кислород, необходимый для существования живых организмов. Ученые утверждают, что дерево средней величины за сутки может отдавать порядка 200 кг кислорода, поглощая еще больше углекислоты.