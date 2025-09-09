99

В рамках оперативного совещания главы города Самара Ивана Носкова рассмотрен вопрос ликвидации несанкционированной торговой деятельности.

С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов, что составляет 87% от числа всех запланированных.

«Важно наращивать темпы ликвидации несанкционированной торговли в Самаре. До конца года планируем вывезти еще 28 незаконных киосков. До всех продавцов необходимо донести информацию о запрете лоточной торговли в Самаре. Ее не должно остаться в городе. Многие предприниматели, чьи незаконные торговые точки ликвидировали, уже оформили документы, работают на базе Самарских ярмарок и имеют право получать субсидии на поддержку своего бизнеса. Итогом общей работы должна стать сформированная культура торговли, которой будут придерживаться все предприниматели Самары»,

– сказал глава города Самара Иван Носков (https://t.me/ivan_noskov_samara).

Напомним, консультацию по вопросам организации торговли в городе Самара можно получить в департаменте экономического развития, инвестиций и торговли администрации города Самара (ул. Галактионовская, 25) или по тел. 333-39-29.