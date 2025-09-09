Я нашел ошибку
В Самаре скончался легендарный футболист «Крыльев Советов»
Официальный канал Вячеслава Федорищева в национальном мессенджере вошел в топ-5 среди глав регионов по количеству подписчиков
Самарцев приглашают прочитать стихи о родном городе на открытой литературной сцене
Сборная Самарской области вернулась с серебром с турнира по следж-хоккею в рамках ВЭФ
В Самаре 53,4% запусков телефонов приходится на Android
Фигуранты дела «Мистер Сидр» выступили с последним словом
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
Подготовка к 29-й специализированной выставке и деловому форуму «Безопасность и охрана труда» (БИОТ 2025) вышла на финишную прямую
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
9 сентября 2025 13:37
99
В рамках оперативного совещания главы города Самара Ивана Носкова рассмотрен вопрос ликвидации несанкционированной торговой деятельности. 

 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов, что составляет 87% от числа всех запланированных. 

«Важно наращивать темпы ликвидации несанкционированной торговли в Самаре. До конца года планируем вывезти еще 28 незаконных киосков. До всех продавцов необходимо донести информацию о запрете лоточной торговли в Самаре. Ее не должно остаться в городе. Многие предприниматели, чьи незаконные торговые точки ликвидировали, уже оформили документы, работают на базе Самарских ярмарок и имеют право получать субсидии на поддержку своего бизнеса. Итогом общей работы должна стать сформированная культура торговли, которой будут придерживаться все предприниматели Самары»,
 – сказал глава города Самара Иван Носков (https://t.me/ivan_noskov_samara). 

Напомним, консультацию по вопросам организации торговли в городе Самара можно получить в департаменте экономического развития, инвестиций и торговли администрации города Самара (ул. Галактионовская, 25) или по тел. 333-39-29.

