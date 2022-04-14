С 15 апреля по 30 мая россияне выберут приоритетные объекты для благоустройства городов

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Самарская область вместе со всей страной примет участие во Втором Всероссийском онлайн-голосовании по выбору приоритетных объектов для благоустройства. Голосование пройдет в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» на федеральной платформе. Организаторами выступают Минстрой и Минцифры.

11 апреля на оперативном совещании с вице-премьерами Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин положительно оценил данную инициативу, предоставляющую гражданам возможность самим определять проекты, которые должны быть реализованы. В Самарской области в прошлом году из 100 территорий победителями были признаны 52, которые преобразятся уже в этом году. В 2022 году для Всероссийского голосования в ходе предварительного опроса жителей определен список из 106 общественных территорий. Участвуют, как и в 2021 году, 10 городов губернии и Безенчукский район.

В прошлом году в голосовании по всей стране приняли участие почти 10 млн человек, в Самарской области – более 366,5 тыс. человек. Это говорит об актуальности федеральной программы и активности населения при решении вопросов благоустройства территорий. «Голосование дает возможность услышать мнение граждан, которое первично при создании комфортной среды для жизни и отдыха, – заявил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. – Поэтому одной из задач платформы является сбор мнений как можно большего числа жителей России».

Всего в 2021 году в голосовании приняли участие 1463 муниципалитета из 84 регионов. На обсуждение общественности было выставлено порядка 6 тыс. объектов, из которых 2466 объявлены победителями, из них 2372 территории включены в работе на 2022 год. В этом году голосование по приоритетным объектам для благоустройства городов будет проходить с 15 апреля по 30 мая.

Для того чтобы как можно больше желающих смогли принять участие в планировании преобразований территорий, к работе подключатся волонтерские штабы. Регистрация волонтеров на платформе dobro.ru идет с 1 марта. «В прошлом году в проекте приняло участие около 33 тыс. волонтеров, но сегодня мы уже зарегистрировали 40 тыс. человек. Спасибо им за такой интерес. Задача волонтеров проста: рассказать людям о вариантах благоустройства, ответить на основные вопросы о проектах и помочь гражданам проголосовать на месте – через планшет или смартфон волонтера», – отметил Марат Хуснуллин.

«Благодаря созданию простых и доступных условий участия жителей в вопросах благоустройства любой житель страны старше 14 лет может принять участие в голосовании. В этом году мы ожидаем, что еще больше граждан проявят интерес к платформе и новым архитектурным решениям по повышению комфорта жизни в своих городах», – отметил Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Процесс голосования устроен максимально просто. Проголосовать можно:

– на странице za.gorodsreda.ru c использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе»;

– на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте вашего муниципалитета;

– через приложение волонтёров, которые будут сопровождать голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников.