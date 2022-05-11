«Российская студенческая весна»: в Самаре в преддверии фестиваля устанавливают топиарные фигуры

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В городе уже идет монтаж ландшафтных скульптур с символикой «Российской студенческой весны». Среди них – 8 шаров различного диаметра (1 200 мм и 1500 мм) с эмблемой мероприятия. Они украшают территории возле Ледового Дворца спорта, у Речного вокзала, возле здания Администрации Самары на улице Куйбышева, а также сквер возле проходной бывшего завода им. Масленникова, сквер по улице Молодогвардейской и сквер у площади Героев 21 Армии.



Помимо этого, в Самару прибыли новые топиарные фигуры. Первой горожане увидели «Ладью» рядом с КРЦ «Звезда», где пройдут региональные программы фестиваля.



Новое ландшафтное оформление – это не просто арт-объекты, которыми можно любоваться. Производитель заверяет, что при использовании в качестве скамейки фигура может выдержать до 500 кг.



Характеристики топиарных скульптур позволяют эксплуатировать их длительное время.

Фото: администрация Самары