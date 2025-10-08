Ремонт дорог в Самарской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» близок к завершению

121

В этом году ремонтируют 230 км дорожного полотна.

Готовность на 1 октября — более 97%.

Выполнено 63 из 65 объектов.

Уложено 1,81 млн кв. метров асфальта.

Все дороги будут сданы до контрольной даты 1 ноября.

Общий объем инвестиций всех уровней бюджетов на ремонт дорог в Самарской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году составил 7,9 млрд рублей.

Дополнительно по поручению губернатора Вячеслава Федорищева ведется ремонт местных дорог. На эти цели из областного бюджета направлено 7,4 млрд рублей. Эти работы тоже находятся в завершающей стадии.