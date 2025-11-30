Региональная дорога «Новокуйбышевск – Речников» полностью подключена к освещению

На региональной дороге «Новокуйбышевск – Речников» завершены работы по восстановлению освещения. Работа велась поэтапно, и на этой неделе был подключен к электросетям последний, третий участок — от улицы Воробьевской до поста ДПС (ул. Гранная). Ранее в ноябре освещение подключили на отрезке до моста через реку Татьянка.



Комплексное обновление дороги проводилось в 2024 году. Тогда был выполнен капитальный ремонт: смонтировано наружное освещение, обустроены тротуары и остановочные пункты, установлены новые барьерные и перильные ограждения. Однако запуск освещения был затруднен из-за отсутствия необходимых электрических мощностей.

«Освещение на дороге "Новокуйбышевск – Речников" – это вопрос безопасности тысяч автомобилистов и пешеходов. Нам удалось найти решение и договориться о выделении мощностей. Это позволило в течение ноября выполнить технологическое присоединение к электросетям двух оставшихся участков», – пояснил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.

