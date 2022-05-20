Работы по благоустройству тольяттинского эко-парка выполнены на 50%

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В микрорайоне Шлюзовой продолжаются работы по созданию нового общественного пространства - “Эко-Парка Шлюзовой”. Преобразование местного соснового бора ведется благодаря реализации федерального проекта “Формирование комфортной городской среды” национального проекта “Жилье и городская среда, инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Работы по созданию современного эко-парка в микрорайоне Шлюзовой стартовали с опережением: должны были начаться в мае, но уже в апреле на объекте велись работы. Как объяснил такое решение руководитель подрядной организации ООО “Профи Сервис Тольятти” Денис Землянский, перед рабочими стоит задача закончить работы как можно раньше, чтобы летом жители Шлюзового могли насладиться прогулками по комфортному парку

Всё говорит о том, что задача будет выполнена: за месяц специалисты завершили более 50% работ. Сейчас в парке завершено устройство дорожек, подготовлены территории под зоны отдыха, детские и спортивные площадки, а также установлены световые опоры и смонтирована система видеонаблюдения. Освещение уже прошло тестовый запуск. Пока ведутся пуско-наладочные работы, но совсем скоро, впервые за всё существование лесопарка, здесь будет светло и уютно даже в вечернее время.

«Вся та колоссальная работа, которую мы проделали за месяц, была подготовительным этапом к основным мероприятиям по благоустройству. Следующий шаг — укладка полимерного покрытия и установка МАФов», — рассказывает Денис Землянский.

Помощь рабочим оказывает актив микрорайона. Напомним, проект благоустройства парка разработали сами жители Шлюзового, а теперь именно они осуществляют народный контроль.

«Перед стартом работ мы провели несколько встреч с подрядчиком: познакомили его с нашей концепцией, рассказали о принципах подбора материалов, обозначили острые вопросы, такие как сохранение деревьев и почвы. Такие рабочие совещания мы проводим перед началом каждого этапа благоустройства - будь то укладка дорожек или установка освещения. В них участвует актив микрорайона Шлюзовой. Люди отзываются, делятся своим мнением, участвуют в изменениях парка», - говорит общественный куратор проекта “Эко-Парк Шлюзовой”, председатель совета ТОС №8 Вячеслав Рябцов.

Фото: правительство СО