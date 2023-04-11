Работы по благоустройству Самары продолжаются в интенсивном темпе

137

Работы в рамках месячника по благоустройству продолжаются в интенсивном темпе. Работники муниципальных предприятий и других организаций совместно с жителями города наводят чистоту и порядок на территориях. Приоритетные задачи на новую неделю обсудили на еженедельном совещании. Среди них, прежде всего, сбор мусора, очистка газонов, кромки проезжих частей, мойка дорог и, конечно, вывоз собранных накоплений.

Кроме того, по поручению Первого вице-мэра Владимира Василенко активизировали и работы по очистке контактных опор вдоль улично-дорожной сети. Так, сотрудники энергохозяйства муниципального предприятия "Трамвайно-троллейбусное управление" удаляют с опор самовольно наклеенные горожанами листовки рекламного характера – в первую очередь, работа организована на гостевых и туристических маршрутах, вдоль центральных улиц Самары, в локациях с большим пешеходным трафиком. В том числе, сегодня очистка велась на улице Мичурина.

Очистить от листовок и обработать предстоит 2 000 контактных опор «ТТУ». Помимо этого, свои опоры приведет в порядок МП «Самарагорсвет».

Порядок наводят не только во дворах и на городских улицах, но и на территориях организаций. В частности, сегодня продолжилась генеральная уборка в депо муниципального предприятия "ТТУ".

В преддверии Дня Победы сотрудники позаботились и о часовне в память о погибших на полях сражений, которая находится на территории городского депо ТТУ.

Фото: администрация Самары