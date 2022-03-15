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Проводится набор волонтеров для поддержки Всероссийского голосования за объекты благоустройства

15 марта 2022 15:46
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В Самаре на голосование вынесено 20 общественных пространств.

На сайте DOBRO.RU до 1 апреля открыта регистрация волонтеров для поддержки общественно значимого проекта — Всероссийского голосования за объекты благоустройства.

Основной задачей волонтеров станет информирование граждан о возможности принять участие в голосовании, а также тех проектах, которые выносятся на обсуждение. Волонтерский штаб для помощи в проведении голосования создается в каждом регионе. Волонтером может стать любой желающий, независимо от его возраста.

В Самаре на голосование вынесено 20 общественных пространств. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

Голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта "Жилье и городская среда" и продлится с 15 апреля по 30 мая. Реализация проекта ведется по поручению Президента России Владимира Путина.

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