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Прошла стратегическая сессия для формирования концепции благоустройства лесопарковой территории вдоль реки Татьянка

2 марта 2021 11:22
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Прошла стратегическая сессия для формирования концепции благоустройства лесопарковой территории вдоль реки Татьянка

28 февраля в Библиотеке №4 посёлка Сухая Самарка прошла вторая стратегическая сессия с жителями Куйбышевского района города Самара. На встрече обсуждалось благоустройство лесопарковой зоны, которая располагается вдоль реки Татьянка.

На первой встрече, прошедшей 3 февраля, местное население ознакомилось с территорией, которую планируется облагородить, а также о том, какая работа уже была проведена для сохранения лесопарка и почему важно принимать участие в разработке концепции городского парка. На первой стратегической сессии проживающие в близлежащих районах жители активно обсуждали планирующееся благоустройство лесопарковой зоны и предлагали свои варианты обустройства. Так, например, горожане попросили уделить особое внимание сохранению природного ландшафта при формировании концепции городского парка «Сухая Самарка» и дальнейшей реализации проекта. Помимо этого, участники стратегической сессии совместно решили, что необходимо выделить и обустроить часть территории для прогулок с собаками. 

Прошедшую 28 февраля стратегическую сессию открыла руководитель проекта и генеральный директор ПАТЭР «Мастер-План» Ольга Евгеньевна Куранда. «Наша сегодняшняя задача – выявить проблемные места, которые тревожат вас на этой территории и какие акцентные площадки вы видите для того, чтобы люди могли нормально цивилизованно отдохнуть», – в приветственном слове подчеркнула Ольга Евгеньевна.

Помимо этого, Ольга Евгеньевна ещё раз отметила, что на данной территории люди также занимаются спортом. Летом местные жители бегают, занимаются скандинавской ходьбой и велоспортом, а зимой – катаются на лыжах.

Участники стратегической сессии поделились на две команды, каждой из которой была выдана карта местности лесопарковой зоны вдоль реки Татьянка. Члены команд вместе составляли план благоустройства городского парка, подмечали наиболее проблемные места и предлагали решения по их облагораживанию. По истечению времени на бурное обсуждение командами своих идей, их капитаны представляли проекты, а все присутствующие могли поделиться своими мыслями насчёт актуальности и разумности предложенных идей.

«Практика показывает, что жителям не хватает благоустроенных мест отдыха на природе. На сегодняшний день по лесопарку выстраивается согласованная концепция со всеми стейкхолдерами местного сообщества и разрабатывается идея, которая является основой для разработки проектно-сметной документации по общественному пространству», – прокомментировал специалист Регионального центра компетенций Самарской области по вопросам городской среды и цифровизации городского хозяйства Вячеслав Алексеевич Рябцов. 

В реализации проекта по обустройству лесопарковой зоны Сухой Самарки участвуют молодые профессионалы в различных областях. Помимо этого, ведётся плотное взаимодействие и привлечение молодых специалистов общероссийской организации Городские Реновации Самарской области. 

В ходе таких встреч с жителями ГБУ СО «РАЭТ» апробирует «Стандарт вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды» на территории Самарской области. Формирование городской среды с учетом мнения самих горожан является обязательным требованием и условием современного проектирования города.

Узнать актуальную информацию о встречах с проживающими на близлежащих территориях гражданами и проследить за ходом реализации проекта можно в группе Вконтакте ПАТЭР «Мастер-План» https://vk.com/samaramp .

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