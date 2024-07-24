Прокуратура выявила ненадлежащее состояние автодороги М-5 «Урал» на участке строительства развязки

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Прокурором города Жигулевска Никитой Сухановым совместно с генеральным директором ООО «Автодоринжиниринг», заместителем начальника Федерального управления автомобильных дорог «Большая волга» Федерального дорожного агентства», исполняющим обязанности начальника ГИБДД ОМВД России по г. Жигулевску 22 июля 2024 года проведена рабочая встреча по вопросу исполнения государственного контракта на строительство и реконструкцию автомобильной дороги М-5 «Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, строительство путепровода через железную дорогу на км 960 М-5 «Урал».

По результатам проверки в действиях ФКУ «Поволжуправтодор» выявлены нарушения требований законодательства об автомобильных дорогах, безопасности дорожного движения, выразившиеся в ненадлежащем состоянии участка зоны производства работ по строительству автомобильной развязки, с 960 км + 000 м – до 961 км + 000 м автодороги М-5 «Урал».

Указанные нарушения послужили основаниям для внесения начальнику организации представления об устранении нарушений вышеозначенного законодательства. Акт прокурорского реагирования находится в стадии рассмотрения.