Профильные службы Самары усилили работы по вывозу снега

91

Профильные службы города, занимающиеся сезонным содержанием территорий, и в первую рабочую неделю нового года, когда снегопады прекратились, не снижают темпы уборки. Сегодня на совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии, которое прошло под руководством Первого вице-мэра Самары Алексея Веселова, подвели итоги работ за праздничные дни и обозначили актуальные задачи на ближайшее время.

Было отмечено, что в период с 1 по 8 января выпало около 25 мм снежных осадков – это 45% от месячной нормы. Первый заместитель Главы Самары Алексей Веселов поручил, прежде всего, нарастить темпы вывоза снежных накоплений. Если в период праздников транспортный поток был не столь интенсивным, то теперь, с началом новой рабочей недели, он увеличился. Поэтому на улично-дорожной сети важно максимально поджать снежные валы для удобства их погрузки, завершить удаление валов вблизи остановочных площадок и пешеходных переходов, расширить проезжую часть дорог.

Первые дни нового года отметились и резким понижением температуры воздуха: в ночные часы она «перевалила» за -20 градусов Цельсия. Поэтому параллельно с расчисткой территорий выполняется удаление наледи, накатов. В работе профильные службы используют преимущественно песчано-соляную смесь и галит (минеральный концентрат). Применение противогололедных материалов необходимо – работы наиболее эффективны, пока снег не утрамбован. При смене температурного режима это предотвратит образование гололеда. После внесения реагентов идет очистка – подметание. При необходимости доочистка организуется вручную.

По данным департамента городского хозяйства и экологии, за текущий зимний сезон израсходовано 13 773,7 тонны противогололедных материалов, в том числе за прошедшие сутки – 171,5 тонны. При этом специалисты поясняют: реагенты применяются локационно и только в том объеме, в котором это необходимо, например, чтобы разрыхлить накат и в дальнейшем ликвидировать его.

Повышенное внимание – расчистке и обработке спусков и подъемов проезжей части, лестниц, тротуаров и других пешеходных зон, подходов к пешеходным переходам, остановок. На особом контроле находятся подъезды к учреждениям здравоохранения, школам, детским садам и другим зданиям социальной сферы.

Накануне (в течение суток) на уборку всех городских территорий, включая улично-дорожную сеть, общественные пространства, дворы, внутриквартальные зоны, было направлено 445 единиц техники и 2146 уборщиков. Сегодня количество сил и средств нарастили. Так, только в дневную смену 9 января трудятся 3 329 дворников и дорожных рабочих для ручной расчистки. Задействовали 266 машин.

Департамент городского хозяйства вместе с главами внутригородских районов продолжают держать на контроле производство всех видов сезонных работ и отработку сообщений, поступающих от жителей, в том числе, через социальные сети.

Проезжую часть дорог 2, 3, 4 категорий привели в порядок. Движение транспорта, включая общественный, обеспечено. Однако, на отдельных участках еще наблюдаются снежный накат, а также заужение в связи с припаркованным транспортом. В связи с этим дорожные службы просят с пониманием отнестись к работающей технике и по возможности перемещать свои автомобили на уже расчищенные локации. Также напомнили о необходимости соблюдать знаки запрета остановки, парковки. Это позволит более эффективно и быстро приводить город в порядок.

Аналогичные работы по расчистке и обработке ведутся на придомовых территориях, дворовых и внутриквартальных дорогах. Подъезды к контейнерным площадкам жителей просят оставлять свободными для беспрепятственного и своевременного вывоза бытового мусора, которого за период новогодних праздников скапливается гораздо больше.

Ещё один вопрос, который обсуждали на совещании, касался случаев отравления угарным газом. Принимаются необходимые меры. Эту работу также поручено усилить – в частности, по заключению договоров на обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в соответствии с актуализированными правилами, сообщает пресс-служба администрации Самары.

Фото: пресс-служба администрации Самары