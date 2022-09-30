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Проект реконструкции самарского цирка нуждается в доработке

30 сентября 2022 10:49
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Проект реконструкции самарского цирка нуждается в доработке

К такому выводу пришли представители «Российской государственной цирковой компании».

— Сейчас в документах указано, что жилой сектор рассчитан на 80 мест. Эту цифру необходимо увеличить до 120. Также по последней версии проекта в обновленном цирке планировалось 1800 зрительских мест, но и этот показатель должен быть выше, — следует из опубликованного технического задания.

Самарский цирк построили в 1969 году по типовому проекту. Такой же использовали еще в десяти городах Советского Союза: Уфе, Новосибирске, Донецке, Кривом Роге, Перми, Воронеже, Ворошиловграде, Харькове, Брянске, Череповце. Здание рассчитано на 2185 мест.

Сейчас представители «Российской государственной цирковой компании» ищут подрядчика, который внесет эти поправки в проект. Работу инженеров оценили в 35 миллионов рублей.

Цирк на Молодогвардейской планируют привести в порядок около 5 лет. Сначала работы хотели провести накануне чемпионата мира по футболу 2018 года. В 2017 году ООО «Проектно-строительная компания "Волга"» разработала необходимые документы. Согласно проекту, рядом с существующим зданием построят общежитие на 80 мест, кафе, рассчитанное на 50 посетителей, парковку. Предполагалось, что все работы займут 32 месяца. Но из-за расходов на мундиаль реализацию столь масштабной задумки пришлось заморозить.

О реконструкции вновь заговорили несколько лет назад. Работы назначили на 2020 год. Но из-за пандемии коронавируса их снова пришлось отложить. По последней информации, работы начнутся не раньше 2023 года.

Еще одним ограничением стало наличие у цирка статуса объекта культурного наследия. Это накладывало определенные запреты и тормозило реконструкцию. Но в ноябре 2021 года чиновники Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области (УГООКН) исключили здание цирка из перечня выявленных объектов культурного наследия. При этом территорию вокруг здания решено включить в реестр объектов культурного наследия народов России в качестве объекта культурного наследия регионального значения — достопримечательное место «Площадка самарского цирка имени Олега Попова». Это локация на перекрестке Маяковского и Молодогвардейской.

Также за несколько лет изменилась и стоимость реконструкции. Сначала ее оценивали в 1,1 миллиарда рублей. Однако сейчас, судя по опубликованным документам, она выросла в три раза, до 3,6 миллиарда рублей. Предполагалось, что работы частично оплатят из бюджета страны. Региональные власти рассчитывали, что федеральная казна возьмет на себя половину расходов. Но сохранится ли такая схема при новый расценках, неизвестно, пишет 63.ру.

 

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