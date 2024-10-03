При активном "СОдействии" самарцев: в Ленинском районе благоустроили двор на улице Молодогвардейской

196

В Ленинском районе на улице Молодогвардейской, 216 завершается преображение двора в рамках Губернаторского проекта "СОдействие". Здесь реализуется проект благоустройства «Славный дворик».

Ещё немного и новая детская площадка будет радовать юных жителей района. Во дворе уже установили современные качели и карусель, игровой комплекс, песочницу, уложили безопасное прорезиненное покрытие.

Основным условием участия в конкурсе общественных проектов по Губернаторскому проекту «СОдействие» является софинансирование проекта из трех источников: физические и (или) юридические лица, бюджет муниципального образования и областной бюджет.

В настоящее время жители областного центра уже могут начать подготовку к новому конкурсному отбору, который стартовал 1 сентября 2024 года. Заявки на участие в Губернаторском проекте «СОдействие» принимаются до 31 октября 2024 года. Проекты-победители будут воплощены в жизнь в 2025 году.

Мы вместе создаем комфортную городскую среду!