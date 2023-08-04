Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти ожидают грозу
В Тольятти ожидают грозу
﻿Сотрудники Инжинирингового центра университета разработали и подготовили к производству детали и узлы для аэрокосмической техники
﻿Сотрудники Инжинирингового центра университета разработали и подготовили к производству детали и узлы для аэрокосмической техники
в большинстве районов Самарской области ожидается жара +30, +34 С
В большинстве районов Самарской области ожидается жара +30, +34 С
303 двора и 141 общественное пространство: в Самаре и области продолжают активно благоустраивать территории
303 двора и 141 общественное пространство: в Самаре и области продолжают активно благоустраивать территории
Курс евро поднялся выше 104 рублей
Представители областного минтранса совместно с общественниками оценили качество отремонтированных по нацпроекту дорог в Тольятти
Представители областного минтранса совместно с общественниками оценили качество отремонтированных по нацпроекту дорог в Тольятти
Житель Новокуйбышевска получил велосипед от «ЭнергосбыТ Плюс» за победу в акции «На дачу с удачей!»
Житель Новокуйбышевска получил велосипед от «ЭнергосбыТ Плюс» за победу в акции «На дачу с удачей!»
В Тольятти момент кражи автомобиля зафиксировала видеокамера
В Тольятти момент кражи автомобиля зафиксировала видеокамера
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.78
0.94
EUR 102.53
0.6
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет фестиваль красок
В Октябрьске мастера народного творчества и ремесел готовятся к традиционной «Батрацкой ярмарке»
Самарцев приглашают на Акцию "Солнечный зоопарк"!
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Представители областного минтранса совместно с общественниками оценили качество отремонтированных по нацпроекту дорог в Тольятти

4 августа 2023 13:44
232
Представители областного минтранса совместно с общественниками оценили качество отремонтированных по нацпроекту дорог в Тольятти

3 августа в Тольятти состоялась приемка работ по ремонту участка улицы Революционной от Ленинского проспекта до Приморского бульвара. Дорогу протяженностью 1,37 км отремонтировали в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Революционная – одна из центральных улиц в Автозаводском районе, где расположены любимые тольяттинцами места отдыха.

В оценке качества проведенных работ помимо представителей заказчика – департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации Тольятти, подрядной организации приняли участие специалисты министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, общественности, Общероссийского народного фронта.

В рамках ремонта улицы Революционной дорожники провели фрезерование старого полотна, устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия, замену бортового камня, установили пешеходное ограждение. Также произведена замена дорожных знаков и нанесена разметка термопластиком.

Контроль за проведением дорожных работ – одна из главных задач нацпроекта «Безопасные качественные дороги». «Национальный проект открыт для жителей, и мы всегда призываем их участвовать в приемке и высказывать свои пожелания. Совместно с общественностью мы контролируем каждый этап проведения ремонта и всегда идем навстречу общественности, в том числе учитываем пожелания, которые относятся к более комфортному использованию дороги», - подчеркнул руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации Тольятти Павел Баннов.

В рамках инспекционного выезда участники приемочной комиссии провели визуальный и инструментальный контроль дороги, в том числе проверили ровность продольного и поперечного профиля дороги, оценили качество работ по созданию безбарьерной среды на пешеходных переходах.

По итогам осмотра исполняющий обязанности заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Александр Николаев высказал замечание о необходимости заделки мест отбора проб асфальтобетонного покрытия.

«Качество проведения ремонта признано удовлетворительным. В ходе осмотра обратили внимание на отверстия, возникшие в результате отбора проб для осуществления лабораторного контроля качества асфальтобетонной смеси. На необходимость их заделки в кратчайшие сроки всегда обращает внимание губернатор Самарской области, так как впоследствии это может привести к локальному разрушению дорожного покрытия. Подрядная организация обещает провести данную работу в течение суток», - отметил Александр Николаев.

«Ровность дороги – один из показателей безопасного дорожного движения. В ходе проверки установлено, что отремонтированный участок соответствуют установленным нормам.  Немаловажно, что верхний слой дорожного полотна выполнен из современной асфальтобетонной смеси ЩМА-16, которая отличается своей износостойкостью и будет служить долгий срок. Также я высказал предложение об устройстве более широких пешеходных пандусов. Для комфорта пешеходов их необходимо делать не уже ширины дорожной зебры», - говорит региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Безопасные дороги» Алексей Степанов.

Напомним, что к началу августа в Тольятти полностью завершены работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». 

В текущем году в городе отремонтировано 7 участков протяженностью 13 км по улицам Жилина (от улицы Мира до площади Свободы), Макарова (от улицы Никонова до улицы Гидротехническая), Революционной (от Ленинского проспекта до Приморского бульвара), Жукова (от улицы Спортивной до улицы Фрунзе), Цеховой (от улицы Вокзальной до улицы Северной и от Южного шоссе до улицы Вокзальной), Новозаводской (от улицы Шлютова до Обводного шоссе).

«Однозначно улично-дорожная сеть города меняется к лучшему. У нас практически не осталось серьезных замечаний к качеству дорог в Тольятти», - отметил член регионального штаба Общероссийского народного фронта по Самарской области Станислав Бугреев.  

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

  • Услуги по доставке
В центре внимания
в большинстве районов Самарской области ожидается жара +30, +34 С
4 августа 2023  14:23
В большинстве районов Самарской области ожидается жара +30, +34 С
87
303 двора и 141 общественное пространство: в Самаре и области продолжают активно благоустраивать территории
4 августа 2023  14:11
303 двора и 141 общественное пространство: в Самаре и области продолжают активно благоустраивать территории
93
Самарский министр здравоохранения Армен Бенян опроверг информацию о своем задержании
4 августа 2023  12:33
Самарский министр здравоохранения Армен Бенян опроверг информацию о своем задержании
150
17 «безымянных» остановочных пунктов Куйбышевской ЖД получили названия
4 августа 2023  11:23
17 «безымянных» остановочных пунктов Куйбышевской ЖД получили названия
176
Озеро в парке «Молодежный» в Самаре восстановлено на 80%
4 августа 2023  10:44
Озеро в парке «Молодежный» в Самаре восстановлено на 80%
170
Весь список