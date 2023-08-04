Представители областного минтранса совместно с общественниками оценили качество отремонтированных по нацпроекту дорог в Тольятти

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3 августа в Тольятти состоялась приемка работ по ремонту участка улицы Революционной от Ленинского проспекта до Приморского бульвара. Дорогу протяженностью 1,37 км отремонтировали в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Революционная – одна из центральных улиц в Автозаводском районе, где расположены любимые тольяттинцами места отдыха.

В оценке качества проведенных работ помимо представителей заказчика – департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации Тольятти, подрядной организации приняли участие специалисты министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, общественности, Общероссийского народного фронта.

В рамках ремонта улицы Революционной дорожники провели фрезерование старого полотна, устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия, замену бортового камня, установили пешеходное ограждение. Также произведена замена дорожных знаков и нанесена разметка термопластиком.

Контроль за проведением дорожных работ – одна из главных задач нацпроекта «Безопасные качественные дороги». «Национальный проект открыт для жителей, и мы всегда призываем их участвовать в приемке и высказывать свои пожелания. Совместно с общественностью мы контролируем каждый этап проведения ремонта и всегда идем навстречу общественности, в том числе учитываем пожелания, которые относятся к более комфортному использованию дороги», - подчеркнул руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации Тольятти Павел Баннов.

В рамках инспекционного выезда участники приемочной комиссии провели визуальный и инструментальный контроль дороги, в том числе проверили ровность продольного и поперечного профиля дороги, оценили качество работ по созданию безбарьерной среды на пешеходных переходах.

По итогам осмотра исполняющий обязанности заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Александр Николаев высказал замечание о необходимости заделки мест отбора проб асфальтобетонного покрытия.

«Качество проведения ремонта признано удовлетворительным. В ходе осмотра обратили внимание на отверстия, возникшие в результате отбора проб для осуществления лабораторного контроля качества асфальтобетонной смеси. На необходимость их заделки в кратчайшие сроки всегда обращает внимание губернатор Самарской области, так как впоследствии это может привести к локальному разрушению дорожного покрытия. Подрядная организация обещает провести данную работу в течение суток», - отметил Александр Николаев.

«Ровность дороги – один из показателей безопасного дорожного движения. В ходе проверки установлено, что отремонтированный участок соответствуют установленным нормам. Немаловажно, что верхний слой дорожного полотна выполнен из современной асфальтобетонной смеси ЩМА-16, которая отличается своей износостойкостью и будет служить долгий срок. Также я высказал предложение об устройстве более широких пешеходных пандусов. Для комфорта пешеходов их необходимо делать не уже ширины дорожной зебры», - говорит региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Безопасные дороги» Алексей Степанов.

Напомним, что к началу августа в Тольятти полностью завершены работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В текущем году в городе отремонтировано 7 участков протяженностью 13 км по улицам Жилина (от улицы Мира до площади Свободы), Макарова (от улицы Никонова до улицы Гидротехническая), Революционной (от Ленинского проспекта до Приморского бульвара), Жукова (от улицы Спортивной до улицы Фрунзе), Цеховой (от улицы Вокзальной до улицы Северной и от Южного шоссе до улицы Вокзальной), Новозаводской (от улицы Шлютова до Обводного шоссе).

«Однозначно улично-дорожная сеть города меняется к лучшему. У нас практически не осталось серьезных замечаний к качеству дорог в Тольятти», - отметил член регионального штаба Общероссийского народного фронта по Самарской области Станислав Бугреев.