Появился календарь субботников в Самаре

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42 миллиона квадратных метров городской территории власти областной столицы хотят привести в порядок вместе с неравнодушными жителями. О том, когда именно планируют убраться на такой большой площади, сообщили во время совещания в администрации.

Традиционные работы по благоустройству самарских улиц, вроде уборки снега и мусора, будут проходить в определенные дни:

— Месячник начнется 1 апреля и завершится к майским праздникам. В это время в городе проведут четыре санитарных средника — 5, 12, 19 и 26 апреля и четыре субботника — 8, 15, 22 и 29 апреля, — сообщили представители мэрии.