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Подрядчика для восстановления «Воронежских озёр» ищут власти Самары

31 июля 2023 16:35
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Подрядчика для восстановления «Воронежских озёр» ищут власти Самары

В Промышленном районе Самары собираются восстановить уровень воды в прудах парка «Воронежские озёра». Для разработки соответствующей документации власти объявили поиски подрядчика. Ему готовы заплатить до 7,8 млн рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Работы планируется провести в трех водоёмах, общая площадь которых составляет 3,98 гектара. Также на местах запланировано благоустройство прибрежной полосы. Сделать это необходимо до 29 марта 2024 года.

Заявки на участие в торгах принимаются до 11 августа, итоги подведут 16 августа, пишет ДОМОСТРОЙРФ.РУ.

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