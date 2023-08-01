Подготовка школ региона к новому учебному году находится на контроле Губернатора Дмитрия Азарова

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Под контролем Губернатора Дмитрия Азарова в Самарской области продолжается масштабная работа по подготовке учреждений образования к началу учебного года. Главная цель – создать комфортные и безопасные условия учебы и развития для детей и подростков.

Этим летом в регионе капитально ремонтируются 79 школ, в основном в муниципальных районах Самарской области. В 53 школах проводится ремонт пищеблоков.

«Мы строим новые школы, приводим в порядок существующие образовательные учреждения. И работу эту продолжим, вне всякого сомнения», - подчеркнул Губернатор в недавнем эфире на телеканале ГТРК-Самара.

Так, в поселке Суходол Сергиевского района завершается капитальный ремонт средней школы №2 – впервые за 35 лет. Он проводился в рамках федеральной программы «Развитие образования» при софинансировании из федерального и регионального бюджетов. Работы проходили в два этапа. В прошлом году был полностью выполнен внутренний ремонт трехэтажного здания, заменены внутренние инженерные коммуникации (отопление, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение), окна и двери, отремонтированы полы и потолки. Смонтирована охранно-пожарная сигнализация, видеонаблюдение. В этом году в течение весны и лета шел ремонт фасада, крылец, отмостков. Как рассказал представитель подрядной организации, фасад утеплили, для окраски использовали современную краску, которая со временем не выцветет, обновили подходы к зданию, крыльца, установили навесы, уложили нескользящую плитку. Сейчас работы на финальной стадии, объект будет сдан раньше планируемого срока.

«Нашей школе в октябре будет 35 лет, и за это время такого капитального ремонта не было. Отдельно ранее отопление меняли, крышу, но капитального ремонта мы ждали очень давно, мечтали, завидовали другим школам. И вот наконец настал такой момент, когда наша школа стала такой же красивой и современной, как и все те, которым повезло раньше нас», - поделилась и.о. директора школы Вера Кирилова.

По ее словам, в школе изменилось все. «Причем был очень красивый дизайн предложен всем участникам процесса, 4 варианта цветового решения. Мы организовали голосование и выбрали все вместе: родители, учителя, дети – тот вариант, который видим сейчас. В этом году отремонтировали полностью фасад, результат прекрасный», - отметила она.

Кроме того, в школе теперь новая современная мебель, а также мобильный компьютерный класс, дополнительное техническое оборудование. Все это создает новые возможности для развития ребят. 1 сентября обновленная школа примет 805 учеников. Среди них – победители олимпиад разных уровней, спортсмены, шахматисты.

Председатель общешкольного родительского комитета суходольской школы Гульнара Миросенко также отметила произошедшие изменения: «В кабинетах теперь очень чисто и хорошо, это, конечно, очень радует, потому что было на самом деле хоть и чисто, но капитального ремонта не было со дня основания школы. Спортзал, столовую - нам поменяли абсолютно все, актовый зал сделали очень качественно. У нас все кабинеты теперь оборудованы, и дети с удовольствием идут в школу – это заметно по ним. В школе очень тепло, дети всю зиму ходили в рубашках, блузках с короткими рукавами. Ощутимо лучше, чем было, это однозначно. Дети стали бережнее относиться к обстановке, предметам».

Она отметила, что работами, которые были выполнены по выбранному большинством проекту, остались довольны все.

«Младший блок немножко поярче, выкраска немного другая, коридоры украшены, потому что все-таки здесь детки еще маленькие. Старший блок более степенный, спокойный, чтобы именно был настрой на учебу. Это очень приятно, красиво, мы очень довольны. Контролировали весь процесс, периодически мы приезжали с подрядчиками, смотрели ход работ. Нас, родителей, не отодвинули в сторону, и мы принимали участие», - рассказала Гульнара Миросенко.

Модернизация сферы образования – приоритетное направление работы Губернатора и Правительства региона. Дмитрий Азаров в ходе эфира отметил, что капитальный ремонт школ продолжится.

Обновление образовательных учреждений идет не только на средства федерального и областного бюджетов. В десятках школ идет также частичный ремонт за счет средств муниципальных бюджетов.

Напомним, система образования пополнится также новыми школами. Так, в ближайшие недели будет введен в эксплуатацию новый корпус образовательного центра «Южный город» на 1500 мест, и с 1 сентября здесь начнется образовательный процесс. Также в этом году будут готовы школы в Тольятти - на 675 мест и на 1600 мест в Автозаводском районе, а также школа на 450 мест в селе Тимофеевка Ставропольского района. Строится школа на 1100 мест в самарском микрорайоне «Волгарь» - она примет учеников в 2024 году. Готовятся к строительству новой школы в Красноглинском районе областного центра на территории микрорайона Крутые Ключи. В целом в ближайшие два года будут введены 9 новых школ.

Фото: пресс-служба Правительства СО.