Подготовка к летнему сезону: самарские дайверы очистили акваторию городского пляжа «Барбошина поляна»

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В региональной столице при постепенном снижении уровня паводковых вод и наступлении благоприятной погоды МАУ «Самарская набережная» начата подготовка 9 городских пляжей к купальному сезону. По традиции к этой работе присоединяются представители дайв-центра «Dive Zone Club». В Международный день очистки водоемов они привели в порядок акваторию пляжа «Барбошина поляна».



Представители «Dive Zone Club» очищают самарские водоемы уже более 10 лет. Дайверы погружаются в воду в полном снаряжении парами, за каждой из них закреплена своя зона для очистки. У пляжа «Барбошина поляна» её провели на протяженности 15 метров и на глубине до 8 метров.



Как сообщили дайверы, по итогам акции в акватории пляжа «Барбошина поляна» собрано почти 226 кг мусора.



Отметим, что на текущей неделе в Самаре подрядчик МАУ «Самарская набережная» будет проводить водолазное обследование, замер глубин и очистку акватории всех девяти городских пляжей. Затем на пляжи завезут новый песок и установят необходимое оборудование.



Традиционно в Самаре подготовят пляжи в Красноглинском районе, около 1, 2, 4 очередей набережной реки Волга, в районе спуска по улице Советской Армии, Загородного парка, Барбошиной поляны, санатория «Можайский», на Мастрюковских озерах, где будет проходить молодежный форум «иВолга», оборудуют спусками и спецоснащением зоны «Доступных пляжей» для маломобильных горожан. На всех официальных пляжах будут дежурить 44 спасателя, организуется работа 14 постов.

Фото: администрация Самары