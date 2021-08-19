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По улице Промышленности в Самаре вводятся временные ограничения движения транспорта

19 августа 2021 21:04
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В связи с производством работ по техническому перевооружению теплотрассы.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с производством работ по техническому перевооружению теплотрассы по улице Промышленности на участке от улицы Гагарина до дома №307 по ул. Промышленности с 00:00 20 августа до 06:00 23 августа временно ограничивается движение транспорта.

Подробно со схемой ограничения движения транспорта в зоне производства работ можно ознакомиться приложении.

Общественный транспорт будет двигаться по скорректированной схеме.

Трамваи:

- № 3 – по укороченному маршруту «ул. Чапаевская – ул. Арцыбушевская – ул. Чернореченская – ул. Авроры» - в обе стороны;

- № 4, № 23 – по укороченному маршруту «ул. Авроры – ЖД Вокзал – пр.Ленина – Постников овраг – дом Печати – ул. XXII Партсъезда/ ул. Кр. Коммунаров» - в обе стороны;

- № 11, № 12 - по маршруту «Стадион «Солидарность-Арена» - «Юнгородок» - в обе стороны.

Автобусы:

- № 207, 217, 266, 295 в оба направления проследуют по ул. Промышленности,ул. Советской Армии, ул. Гагарина - далее по маршруту.

Теги: ремонт теплотрасс ограничение движения

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