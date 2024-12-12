Я нашел ошибку
Главные новости:
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел в областном Правительстве заседание регионального штаба по газификации. 
Вячеслав Федорищев: «Мы инициируем возврат активов, которые были переданы всем компаниям, у которых есть название, связанное с Владимиром Аветисяном»
Вечером 12 декабря Иван Носков провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий снегопада. 
Иван Носков: "Сегодня в ночь выйдет группа контроля работы снегоуборочной техники"
Штаб будет развернут в здании Правительства. В него войдут представители Госавтоинспекции, МЧС, центра медицины катастроф, министерства энергетики и ЖКХ, министерства транспорта, главы всех муниципальных образований.
По решению Вячеслава Федорищева создан региональный штаб по антикризисному управлению в условиях обильного снегопада
Торжественное открытие состоялось 11 декабря в Окружном Доме Офицеров. 
Педагоги из 44 регионов страны прибыли в Самару для участия в форуме «Педагогическая гавань»
Вручили подарки детям сотрудников транспортной отрасли.
В самарском Доме профсоюзов прошла традиционная акция «Елка желаний»
В этом голосовании приняли участие почти 700 тысяч человек со всей страны.
Завершилось голосование за символы для банкноты, посвященной Приволжскому федеральному округу
Из которых 1 за счёт дополнительных средств, выделенных из областного бюджета по поручению главы региона Вячеслава Федорищева.
До конца 2024 года в Красноярском районе будут возведены 4 новых ФАПа
В 2024 году лауреатами фестиваля для детей с ограниченными возможностями «Мир, в котором я живу» стали 80 ребят. 
1190 юных самарцев приняли участие в фестивале для детей с ограниченными возможностями «Мир, в котором я живу»
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 103.27
3.24
EUR 108.56
2.36
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
1190 юных самарцев приняли участие в фестивале для детей с ограниченными возможностями «Мир, в котором я живу»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 18 и 20 декабря
В "ЗИМ Галерее" в Самаре состоится новая лекция-экскурсия по выставке ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

По решению Вячеслава Федорищева создан региональный штаб по антикризисному управлению в условиях обильного снегопада

12 декабря 2024 22:01
90
Штаб будет развернут в здании Правительства. В него войдут представители Госавтоинспекции, МЧС, центра медицины катастроф, министерства энергетики и ЖКХ, министерства транспорта, главы всех муниципальных образований.

В четверг вечером в Правительстве Самарской области создан штаб по антикризисному управлению в условиях обильного снегопада. Об этом заявил глава региона Вячеслав Федорищев.

Штаб будет развернут в здании Правительства. В него войдут представители Госавтоинспекции, МЧС, центра медицины катастроф, министерства энергетики и ЖКХ, министерства транспорта, главы всех муниципальных образований. Первое заседание штаб состоится сегодня в 22:00.

«Эту ночь мы с вами проводим на работе», — заявил губернатор, обращаясь к членам штаба.

Штаб будет контролировать ситуацию по всему региону. Это касается дорожной ситуации, а также работы систем ЖКХ, спецтехники.

«В первый серьезный снегопад мы должны все силы и средства на себе протестировать, лично все это пройти, — подчеркнул глава региона. — Я бы хотел, чтобы каждый из вас показал мне как он видит организацию такого рода штаба у себя на территории, как он распоряжается силами и средствами, как он анализирует ситуацию. Я хочу найти лучшую практику, а потом ее тиражировать по всем муниципальным образованиям. Рассчитываю, что каждый из вас построит эту работу достаточно системно, и мы будем обсуждать не штуки и не количество людей, которые пришли или ушли с работы, а конкретные ситуации, которые у вас возникают, — обратился он к главам городов и районов.

Отдельно Вячеслав Федорищев обратился к и.о. главы Самары Ивану Носкову. Губернатор поставил задачу:

«Как глава города возьмите всю систему и вывернете ее наизнанку, покажите нам, всем жителям Самары, на что вы способны», — сказал Вячеслав Федорищев.

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел в областном Правительстве заседание регионального штаба по газификации. 
12 декабря 2024, 22:50
Вячеслав Федорищев: «Мы инициируем возврат активов, которые были переданы всем компаниям, у которых есть название, связанное с Владимиром Аветисяном»
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел в областном Правительстве заседание регионального штаба по газификации.  Политика
114
Вечером 12 декабря Иван Носков провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий снегопада. 
12 декабря 2024, 22:13
Иван Носков: "Сегодня в ночь выйдет группа контроля работы снегоуборочной техники"
Вечером 12 декабря Иван Носков провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий снегопада.  Благоустройство
109
Торжественное открытие состоялось 11 декабря в Окружном Доме Офицеров. 
12 декабря 2024, 21:25
Педагоги из 44 регионов страны прибыли в Самару для участия в форуме «Педагогическая гавань»
Торжественное открытие состоялось 11 декабря в Окружном Доме Офицеров.  Общество
118

В центре внимания
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел в областном Правительстве заседание регионального штаба по газификации. 
12 декабря 2024  22:50
Вячеслав Федорищев: «Мы инициируем возврат активов, которые были переданы всем компаниям, у которых есть название, связанное с Владимиром Аветисяном»
144
Сегодня в Самаре телебашня окрасится цветами государственного триколора
12 декабря 2024  12:30
Сегодня в Самаре телебашня окрасится цветами государственного триколора
274
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в День Конституции РФ
12 декабря 2024  10:00
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в День Конституции РФ
291
в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт предновогодний арт-торжок «Время чудес».
11 декабря 2024  13:39
В Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт предновогодний арт-торжок «Время чудес»
769
Сегодня в Самаре начал курсировать электробус «Генерал»
11 декабря 2024  10:27
Сегодня в Самаре начал курсировать электробус «Генерал»
545
Весь список