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По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируют дорогу между Алексеевкой и Подъем-Михайловкой

16 мая 2025 11:47
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По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируют дорогу между Алексеевкой и Подъем-Михайловкой

 

 В Самарской области в 2025 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируют 35 км автомобильной дороги Подъем-Михайловка – Богадановка – Алексеевка. Дорога проходит по Волжскому, Алексеевскому и Нефтегорскому районам и является основным маршрутом движения для множества населенных пунктов в областной центр – Самару.

Ремонт дороги начат по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В 2021-2022 годах в нормативное состояние было приведено более 30 км на подъезде к селу Алексеевка.

В этом году дорожные работы сконцентрированы у населенных пунктов Подъем-Михайловка, Дмитриевка и Богдановка. Дорогу вне населенных пунктов отремонтируют с применением метода холодной регенерации. Суть технологии заключается в снятии, измельчении и перемешивании старого покрытия с добавлением связующих материалов с целью получения прочного, однородного дорожного основания. Эти работы уже начались.

В первую очередь планируется завершить ремонт участка между населенными пунктами Подъем-Михайловка и Богдановка протяженностью 17 км. Срок окончания работ - 1 июля. В настоящее время подрядная организация завершает регенерацию проезжей части и затем приступит к устройству верхнего слоя покрытия. 

Еще 14 км дороги между населенными пунктами Богдановка и Самовольно-Ивановка отремонтируют методом холодной регенерации до 1 октября 2025 года. Также в составе участка проведут ремонт моста через реку Черновка.

Самый масштабный ремонт ожидает участок дороги, проходящий по улице Сухова в селе Подъем-Михайловка. Его протяженность - 4 км.  По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева здесь обновят проезжую часть, а в целях обеспечения безопасности дорожного движения построят тротуары, установят улично-дорожное освещение, искусственные дорожные неровности, светофоры и новые дорожные знаки. Срок завершения ремонта этого участка дороги 1 сентября 2025 года.

С учетом ремонта предыдущих лет к концу 2025 года дорога от Подъем-Михайловки до Алексеевки будет приведена к нормативному состоянию на всем протяжении – 70,6 км.

Всего 2025 году в Самарской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» предусмотрен ремонт 234,7 км дорог, в том числе 195,8 км – регионального значения, 29,2 км в Самаре 29,2 и 9,7 км в Тольятти.

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