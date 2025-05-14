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Планы развития города до 2036 года обсудили в Промышленном районе Самары

14 мая 2025 13:29
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Планы развития города до 2036 года обсудили в Промышленном районе Самары

13 мая в рамках разработки Стратегии экономического развития Самары до 2036 года в администрации Промышленного района состоялась стратегическая сессия «Пространственное развитие. Городская среда». В открытом обсуждении приняли участие представители администрации города и района, депутаты, представители некоммерческих организаций и ТОСов, учебных учреждений, активные жители района. 

«Сегодня перед нами стоит важнейшая задача - определить путь развития Самары на ближайшее десятилетие. Одно из приоритетных направлений - модернизация инфраструктуры и развитие общественных пространств в каждом районе города, -подчеркнул руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Владислав Зотов. - Разработка новой стратегии возможна лишь при тесном сотрудничестве между органами власти, бизнесом и общественностью. Только совместными усилиями мы сможем успешно осуществить масштабные проекты, направленные на долгосрочный рост и процветание Самары».

Среди идей, озвученных во время обсуждения, – развитие дорожной инфраструктуры, в том числе расширение дорог и строительство парковок. Также участники отметили необходимость дальнейшего развития физической культуры и спорта в районе. Так, по словам депутата Думы г.о. Самара, директора Спортивно-оздоровительного туристического центра «Олимп» Вячеслава Звягинцева, важной инициативой является спортивный комплекс «Восход». Кроме того, он подчеркнул важность строительства спортивных футбольных площадок на территории дошкольных образовательных учреждений. В 2025 году они появятся на территории детских садов №36 и №174.

«Наш район динамично развивается, построены новые жилые комплексы «Боярский двор», «Радуга», «Старт», «Рекорд». Однако значительная часть территории требует обновления. Решение видим в реализации программы комплексного развития территорий: передача участков с аварийным жильём застройщикам позволит создать комфортные кварталы с полноценной инфраструктурой. Наша общая и главная цель - строить не отдельные дома, а полноценные благоустроенные микрорайоны для комфортной жизни каждого самарца», - сказал временно исполняющий полномочия главы Промышленного района Самары Иван Сухарев.

Отметим, в Промышленном районе, который считается самым молодым и густонаселенным районом Самары, проживают более 265 тысяч человек. На общей площади более 4,8 гектаров располагается почти 3,5 тысячи домов, такие крупные общественные пространства как парк «Воронежские озера» и 15 крупных промышленных и транспортных предприятий. Кроме того, здесь расположено 26 объектов культурного наследия.

Напомним, что любой желающий может принять участие в развитии города и внести инициативу на сайте Стратегииhttp://стратегия-самара.рф

При подготовке итогового варианта стратегии развития Самары до 2036 года будут приняты во внимание все высказанные предложения и инициативы.

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