Перекладка теплотрасс: в Самаре 70% работ выполнено на 12 объектах 

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Сегодня в ходе очередного штабного выезда с ресурсниками и подрядчиками представители профильного департамента оценили степень готовности участков перекладок, а также занимались выработкой актуальных технических решений.

"Если говорить о 12 объектах основного, первоначального перечня, закрепленного Постановлением главы города, то совокупная протяженность этих трасс составляет порядка 4 километров, и на сегодняшний день в целом работы выполнены уже на 70%. Они идут в соответствии с графиком", – сообщил руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Самары Олег Ивахин.

В границах улицы Стара-Загора и проспекта Карла Маркса находится один из самых больших в этом сезоне участков модернизации теплосетевых трубопроводов, протяженность трассы здесь составляет 575 метров. Энергетики «Т Плюс», выполняя масштабное обновление теплосети вдоль улицы Ташкентской, заменят трубопровод протяженностью 1 150 метров в однотрубном исполнении.

Обновленный трубопровод будет обладать рядом преимуществ по сравнению со старой теплотрассой. Трубы куда более надежно защищены – они с пенополиуретановой изоляцией, с оболочкой. Кроме того, добавляется оснащение проводниками системы оперативного диспетчерского контроля (СОДК). Она позволяет предупредить сильную утечку и предотвратить аварийную ситуацию. Даже при минимальном повреждении и утечке система подаст в диспетчерский пункт сигнал, с точностью определения локации 1-2 метра.

Готовясь к осенне-зимнему периоду, в ходе выездных заседаний штаба осматривают и квартальные теплосетевые объекты, взятые в работу. В частности, сегодня побывали в районе ул. Стара-Загора/пр. Кирова, возле детского сада № 373 – на врезке от квартальной сети.

«Здесь объект небольшой. В непосредственной близости к теплотрассе находится имущество Росгвардии. Чтобы продолжить перекладку, нужно снести нежилое строение – металлический ангар. Этот вопрос согласован: было выдано предписание, договоренность достигнута», – пояснил Олег Ивахин.

Если от этого объекта «запитаны» дошкольное учреждение и всего 8 домов, то от надежности теплотрассы, например, на улице Ташкентской зависит теплоснабжение около 1 100 домов.

На своих участках перекладок «Т Плюс» гарантирует, что трубопроводы будут в предизолированном исполнении, с СОДК. Это один из элементов большой программы автоматизации. Такие трубы обладают повышенной прочностью и герметичностью, а срок их службы составляет полвека. Во многих странах мира, где существует централизованная система теплоснабжения, используются аналогичные технологии.

Фото: администрация Самары