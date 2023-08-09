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Озеро «Родничок надежды» расчистили после обращений самарцев в социальных сетях

9 августа 2023 10:14
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Озеро «Родничок надежды» расчистили после обращений самарцев в социальных сетях

«Гибнет пруд. Спасите наше маленькое озеро. Там жили черепашки, была рыба. А сейчас там просто всё зарастает, появились толпы лягушек», - с такой просьбой обратились самарцы в мобильную приемную главы региона в социальных сетях. Сообщение поступило в систему мониторинга «Инцидент Менеджмент» - основной инструмент работы регионального ЦУР и было направлено в муниципалитет.

Жители ул. Аэродромная предложили как можно скорее расчистить от водорослей городское озеро «Родничок Надежды». Из-за жары водоем значительно обмелел, вода покрылась водорослями. В департаменте городского хозяйства и экологии администрации Самары сообщили, что последний раз механическую очистку водоемы проводили 2 года назад. Повторную очистку дна организовали в начале августа, город выделил дополнительное финансирование на эти цели. Озеро вновь чистое и радует людей и местных обитателей природы.

 

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