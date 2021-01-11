Около «Самара Арены» планируют построить пивной сад

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Минстрой рассчитывает реализовать идею в течение трех лет.

В Самаре на месте 58 гектаров леса около стадиона «Самара Арена» хотят организовать ландшафтный парк с биргартеном (пивным садом), игровыми, видовыми площадками, веревочным парком и летним кинотеатром. Такое предложение высказали в региональном Министерстве строительства.

Пивной сад или биргартен — особый тип пивного ресторана. Это заведение характеризует соответствующий внешний вид традиционного пивного сада в Баварии, в котором гость сидит под тенистыми деревьями и имеет право приносить свою еду.

— Проект планируется реализовать в 2022–2024 году. Финансировать строительство будут из средств бюджета и с привлечением сторонних инвесторов, — указано в документах Минстроя.

Уже есть эскизы того, как будет выглядеть ландшафтный парк.

Проекта пока нет. Предложение Минстрой сформулировал в рамках создания предварительной концепции застройки территории около стадиона «Самара Арена». Мы публиковали подробный обзор о том, какие объекты там могут появиться. Среди предложенных вариантов — строительство торгового центра и возведение высоток.

Утвердить финальный сценарий развития территории правительство Самарской области должно в марте 2021 года. Видеопрезентацию со всеми архитектурными решениями обещают представить в июне 2021 года. Затем потребуется корректировка проекта планировки территории. Выставить земли на аукционах собираются в сентябре 2021 года. Если всё пройдет в срок, то уже после этого этапа может начаться застройка, пишет 63.ру.

Эскиз: Министерство строительства Самарской области