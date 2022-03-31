Около полутора миллионов однолетних и многолетних цветов – для украшения Самары

Перед стартом городского месячника по благоустройству в муниципальных теплицах готовят цветочную рассаду.
Чтобы сделать город чище и опрятнее после зимы, озеленить территории, в Самаре 1 апреля стартует традиционный месячник по благоустройству. Среди запланированных работ – и создание цветников во всех районах.
Общая площадь цветников, которые в этом году в рамках реализации муниципальной программы «Цветущий город» украсят региональную столицу, составит более 38 тысяч кв. м.
Количество подвесных кашпо и других мобильных конструкций с ампельными растениями увеличится (с учетом вновь приобретенных) и превысит 1 тысячу. В их числе 112 новых конструкций.
Значительный объем работ связан с подготовкой к проведению XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» – в этом году фестиваль пройдет в Самаре.
Все используемые растения адаптированы к городской среде, к местному климату.
Фото: администрация Самары