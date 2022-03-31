Около полутора миллионов однолетних и многолетних цветов – для украшения Самары

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Перед стартом городского месячника по благоустройству в муниципальных теплицах готовят цветочную рассаду.

Чтобы сделать город чище и опрятнее после зимы, озеленить территории, в Самаре 1 апреля стартует традиционный месячник по благоустройству. Среди запланированных работ – и создание цветников во всех районах.

Общая площадь цветников, которые в этом году в рамках реализации муниципальной программы «Цветущий город» украсят региональную столицу, составит более 38 тысяч кв. м.



Количество подвесных кашпо и других мобильных конструкций с ампельными растениями увеличится (с учетом вновь приобретенных) и превысит 1 тысячу. В их числе 112 новых конструкций.



Значительный объем работ связан с подготовкой к проведению XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» – в этом году фестиваль пройдет в Самаре.



Все используемые растения адаптированы к городской среде, к местному климату.

Фото: администрация Самары