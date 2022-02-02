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Очистку леса от сухостоя региональное минприроды доверит частникам

2 февраля 2022 12:51
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Очистку леса от сухостоя региональное минприроды доверит частникам

В конце прошлого года на заседании комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской Губернской Думы обсуждался проект изменений в закон «О регулировании лесных отношений на территории Самарской области». Он предусматривает новые условия заключения договоров купли-продажи лесных насаждений. Об этом пишет газета «Самарское Обозрение» от 31 января 2022 года.

«Проектом закона предлагается установить новый исключительный случай заготовки древесины для обеспечения государственных нужд, а также установить такую возможность для граждан в порядке проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на соответствующих лесных участках», – рассказал газете «Самарское Обозрение» министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов.

В ведомстве также уточнили, что заготовка древесины в данном случае будет осуществляться при наличии следующих условий: лесные участки не предоставлены в аренду или постоянное пользование, отсутствует государственный контракт на выполнение данных мероприятий, сообщает Обозрение.

Если этот акт примут, то уход за частью леса будет проводиться за счет предпринимателей и юридических лиц. Для этого с ними заключат договоры купли-продажи лесных насаждений по результатам проведения аукционов. Также основанием для подобного вида работ могут стать договоры купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан, заключаемые без торгов.

По словам Александра Ларионова, принятие законопроекта позволит одновременно достичь нескольких целей. «Это обеспечит сохранение лесов на территориях, на которых не проводят соответствующие мероприятия «Самаралес» и лесопользователи, а также предоставит гражданам и субъектам малого и среднего предпринимательства дополнительную возможность осуществлять заготовку древесины», – утверждает глава министерства.

На сегодняшний день бюджетного финансирования для очистки лесов недостаточно. В Самарской области очисткой лесов за счет средств федеральных субвенций занимается «Самаралес», а также арендаторы или владельцы лесных участков.

Однако, фактически уборка сухостоя не превышает 5% от необходимой потребности, так как далеко не все участки находятся в аренде или под ведомством «Самаралеса». Именно на эти территории областные чиновники и хотят привлечь лесопользователей для ухода за зелеными массивами.

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