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Общественным экспертам рассказали о планах по ремонту дорог региона в 2024 году

24 ноября 2023 13:16
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Общественным экспертам рассказали о планах по ремонту дорог региона в 2024 году

В 2024 году на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, планируется направить более 9,2 млрд рублей. Из них 4,4 млрд рублей будут направлены из федерального бюджета и 4,8 млрд рублей – из Дорожного фонда Самарской области.

Такие цифры были озвучены в ходе общественного обсуждения проекта бюджета министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области на 2024-2026 годы.

Кроме того, общественным экспертам и представителям общественного совета областного минтранса представлен перечень автомобильных дорог, капитальный ремонт и ремонт которых запланирован в 2024 году. В перечень вошли региональные трассы, расположенные в Кошкинском, Волжском, Красноармейском, Ставропольском, Похвистневском, Хворостянском, Богатовском, Кинельском, Шенталинском, Красноярском и Елховском районах Самарской области.

Так, в следующем году будет продолжен капитальный ремонт участка автомобильной дороги «Сергиевск - Челно-Вершины» - Кошки» - Островка - Новое Фейзуллово - Мамыково - граница района протяженностью 28,7 км.

Дорога находится в Кошкинском районе и пользуется большой популярностью у водителей транзитного транспорта, так как является одной из основных трасс в направлении Самарская область - Татарстан через город Нурлат. Водители Самарской области и жители Кошкинского района неоднократно обращались с просьбой отремонтировать дорогу и обеспечить на ней безопасное движение. 

Сроки проведения капитального ремонта 2023 – 2025 годы. В текущем году в целях обеспечения  безопасного дорожного движения в зимний период подрядная организация завершила работы по устройству выравнивающего слоя на всем протяжении дороги.

По многочисленным просьбам жителей в следующем году планируется начать капитальный ремонт участков региональных трасс «Тольятти – Хрящевка» - Луначарский в Ставропольском районе и «Осинки-Хворостянка» - Прогресс в Хворостянском районе Самарской области. В рамках капитального ремонта в населенных пунктах Луначарский и Прогресс вдоль автомобильных дорог будут построены тротуары и установлены опоры освещения.

Также средства национального проекта будут направлены на ремонт дорог местного значения в Самаре и Тольятти. На эти цели в бюджете предусмотрены средства в размере 1,7 млрд рублей. 

Согласно плановым показателям национального проекта  к концу 2024 года планируется довести уровень нормативного состояния региональной дорожной сети Самарской области до 48,83%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации до 85%.

«Безусловно, качество дорог в среднем ощутимо повысилось. Региональная дорожная сеть находится в неплохом состоянии, проблемные участки постепенно приводятся в порядок. На мой взгляд, больше внимания сейчас надо направить на качество дорог местного значения, а именно на сохранность дорог после ремонта и повышение межремонтных сроков. По представленному перечню у меня замечаний нет. Я вижу, как добросовестно и профессионально специалисты министерства относятся к своей работе и доверяю их выбору», - отметил общественный эксперт, руководитель автономной некоммерческой организации «Чистые пруды» Денис Стукалов. 

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