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Общественные территории Самары приводят в порядок после зимы

5 апреля 2023 17:07
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Специалисты муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз» традиционно наводят порядок на всех общественных территориях.

1 апреля в Самаре стартовал месячник по благоустройству. Ежегодно в апреле, после зимнего сезона, сотрудники городской и районных администраций, управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК, работники промышленных предприятий, объектов потребительского рынка, учреждений социальной сферы, образования и неравнодушные самарцы приводят в порядок улицы города, дворовые территории и общественные пространства.

Специалисты муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз» традиционно наводят порядок на всех общественных территориях, в том числе тех, которые благоустроили по федеральной программе «Формирование комфортной городской среда» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Всего на балансе у предприятия 163 объекта – это скверы, бульвары и другие территории, - общая площадь составляет порядка 167 гектар.

«Ежедневно в месячнике участвуют 150-180 человек. Мы охватываем все районы города. Работы ведутся поэтапно: сначала мы прочесываем газоны, потом подметаем, вывозим мусор, пылесосим и моем дорожки, моем, красим и ремонтируем малые архитектурные формы, - рассказала заместитель директора МП г.о.Самара «Спецремстройзеленхоз» Людмила Якубовская. - В конце апреля приступим к установке туй. Всего нашим предприятием будет выставлено 263 туи. Еще будем устанавливать мобильные конструкции с цветами и высаживать цветники».

Сегодня, 5 апреля, средник прошел и на бульваре по улице Осипенко. Сегодня на объекте задействовали 11 рабочих и три единицы техники. Сотрудники предприятия собирали мусор и листву, прочесывали газоны, подметали и мыли вверенную им территорию.

Бульвар по улице Осипенко был благоустроен в 2018 года по федеральной программе. Неухоженная территория стала центром притяжения жителей всех возрастов. Здесь появилась детская площадка с безопасным покрытием, скамейки, урны, установили освещении, обновили пешеходные дорожки.

 

Фото:   администрация Самары

 

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