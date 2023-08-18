Обновленный парк «Молодёжный» в Самаре почти готов принимать гостей

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В этом году продолдаютм благоустраивать вторую очередь парка «Молодёжный» - со стороны улицы Воронежской. За обновление территории по национальному проекту «Жилье и городская среда» проголосовали более 27 тысяч горожан.

Сейчас ведется заполнение озера водой. Этот процесс займет порядка 11 дней. По новому проекту предусмотрено два способа наполнения озера водой: подземная скважина и водопровод. В дальнейшем нужный уровень воды в водоеме будет поддерживаться в автоматическом режиме. Так главная изюминка парка всегда сможет радовать горожан.

В центре озера будет работать фонтан с подсветкой, рядом оборудована смотровая площадка.

Концепция первого и второго этапов благоустройства парка позволит полностью соединить пешеходную зону от улицы Воронежской до Ново-Вокзальной. Уверена, что после открытия парк станет местом притяжения жителей всего города, сюда будут приходить с семьями, друзьями, привозить гостей. И каждый здесь сможет найти место и занятие по душе, наслаждаясь всеми возможностями, которые предлагает нам это обновлённое пространство.