Обломки снесенного ТЦ «Колизей» в Самаре пустят на дороги

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После сноса торгового центра «Колизей» в Самаре останется огромное количество камня и металла. Но им дадут вторую жизнь. Об этом 63.RU сообщил руководитель проектов ООО «МСТ» Олег Переверзев, который курирует работы по демонтажу здания.

— «Колизей» был очень крепким, здесь через каждые несколько метров несущие балки и серьезное основание. Полученный после сноса металл переплавят. Остальное раздробим, чтобы снова преобразовать в строительные материалы. Это будут и блоки, и отсыпная крошка для дорожного покрытия, — объяснил Олег Переверзев.

«Колизей» — один из старейших ТЦ Самары. Начиналась его история с идеи построить крытый рынок для жителей Кировского района. В 1981 году на площадку вышли рабочие. Однако через некоторое время деньги закончились — объект получил статус долгостроя. Долгожданному открытию «Колизея» уже в статусе ТЦ поспособствовал наш местный предприниматель Лев Хасис. Оно состоялось в ноябре 1994 года. Особенностью здания стала его форма: попадая в магазин, покупатель шел по кругу, рассматривая витрины и прилавки.

В последние годы «Колизей» не пользовался популярностью у покупателей. Периодически появлялась информация о планах по реконструкции ТЦ. Однако в итоге стало известно, что компания Суркова собирается построить жилые дома на площадке. И, следовательно, ее нужно освободить.

Фото: Роман Данилкин