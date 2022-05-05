Обломки снесенного ТЦ «Колизей» в Самаре пустят на дороги

Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцы назвали страны, в которые хотели бы отправиться в отпуск
Самарцы назвали страны, в которые хотели бы отправиться в отпуск
Работница детсада в Тольятти из-за мошенника лишилась 66 тысяч рублей
Работница детсада в Тольятти из-за мошенника лишилась 66 тысяч рублей
Российский молодежный театр покажет спектакль в Самаре в рамках фестиваля «Золотая Маска»
Российский молодежный театр покажет спектакль в Самаре в рамках фестиваля «Золотая Маска»
Вучич заявил о намерении Сербии оставаться военно-нейтральной страной
Вучич заявил о намерении Сербии оставаться военно-нейтральной страной
Определены сильнейшие сборные Самарской области в Чемпионате ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»
Определены сильнейшие сборные Самарской области в Чемпионате ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»
Автобус № 70 направили в объезд ул. Промышленности в Самаре 5 мая
Автобус № 70 направили в объезд ул. Промышленности в Самаре 5 мая
В России создали колбасу, снижающую уровень сахара в крови
В России создали колбасу, снижающую уровень сахара в крови
Самарские ушуисты заняли 1-е командное место на Евразийских играх боевых искусств
Самарские ушуисты заняли 1-е командное место на Евразийских играх боевых искусств
Наверх
Самара  +8 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 69.42
-1.6
EUR 72.78
-1.78
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В "МТЛ Арена" завершился финал регионального чемпионата ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ"
Новая традиция в Самарской области: возложение цветов к стеле «Самара - город трудовой доблести»
В Самаре отпразднуют Первомай
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Обломки снесенного ТЦ «Колизей» в Самаре пустят на дороги

5 мая 2022 09:48
168
Обломки снесенного ТЦ «Колизей» в Самаре пустят на дороги

После сноса торгового центра «Колизей» в Самаре останется огромное количество камня и металла. Но им дадут вторую жизнь. Об этом 63.RU сообщил руководитель проектов ООО «МСТ» Олег Переверзев, который курирует работы по демонтажу здания.

— «Колизей» был очень крепким, здесь через каждые несколько метров несущие балки и серьезное основание. Полученный после сноса металл переплавят. Остальное раздробим, чтобы снова преобразовать в строительные материалы. Это будут и блоки, и отсыпная крошка для дорожного покрытия, — объяснил Олег Переверзев.

«Колизей» — один из старейших ТЦ Самары. Начиналась его история с идеи построить крытый рынок для жителей Кировского района. В 1981 году на площадку вышли рабочие. Однако через некоторое время деньги закончились — объект получил статус долгостроя. Долгожданному открытию «Колизея» уже в статусе ТЦ поспособствовал наш местный предприниматель Лев Хасис. Оно состоялось в ноябре 1994 года. Особенностью здания стала его форма: попадая в магазин, покупатель шел по кругу, рассматривая витрины и прилавки.

В последние годы «Колизей» не пользовался популярностью у покупателей. Периодически появлялась информация о планах по реконструкции ТЦ. Однако в итоге стало известно, что компания Суркова собирается построить жилые дома на площадке. И, следовательно, ее нужно освободить.

Фото: Роман Данилкин

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

  • Консультант плюс
В центре внимания
Кроме того, выступят местные коллективы – «Кирилл да Марья шоу», кавер-группа Bellini, Государственный русский народный Волжский хор имени Петра Милославова. 
4 мая 2022  18:58
5 мая в Самаре на площади Куйбышева состоится трехчасовой концерт с российскими поп-звездами
1056
Временное ограничение движения транспорта введут в центре Самары
4 мая 2022  13:37
Временное ограничение движения транспорта введут в центре Самары
747
В Самаре на неделю сделают пешеходными несколько центральных улиц
4 мая 2022  13:02
В Самаре на неделю сделают пешеходными несколько центральных улиц
583
в Самаре стартовали дачные перевозки
2 мая 2022  13:14
В Самаре стартовали дачные перевозки
1023
В Самаре отметили День весны и труда: ФОТО
2 мая 2022  09:15
В Самаре отметили День весны и труда: ФОТО
1014
Весь список