Новые арт-объекты украсят пешеходную часть улицы Ленинградской Самары

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В Самаре стартовала реализация проекта «На связи с городом» - совместная инициатива администрации города и Самарского филиала компании «Ростелеком». Молодые самарские художники приступили к оформлению распределительных телекоммуникационных шкафов компании, которые размещены перед фасадами зданий пешеходной части улицы Ленинградской. Они наносят художественные репродукциями старинных фотографий Самары, Ход работы проверил глава города Иван Носков.



«Это пилотный проект, и мы не случайно решили реализовать его именно на главной пешеходной улице города, в месте, которое пользуется особой любовью и уважением местных жителей и имеет богатую историю. Все участники проекта – профессионалы, и к подготовке подошли серьезно и ответственно, начиная от выбора художественных репродукций и заканчивая непосредственно нанесением рисунков. Очень важно, что тема была выбрана при участии жителей города, голосованием. Инициатор проекта – Самарский филиал компании «Ростелеком» – планирует распространить этот опыт и на другие районы города», - рассказал глава города Самара Иван Носков.



Вариант оформления шкафов напомним, выбрали жители, принявшие участие в голосовании в телеграм-канале главы города Ивана Носкова.



Как отметил директор Самарского филиала ПАО «Ростелеком» Вячеслав Добрынин, проект «На связи с городом» объединяет историю, искусство и современные технологии. Он рассказал, что по улице Ленинградской - до революции Панской - проходили первые телекоммуникационные сети. Также здесь до сих пор находится здание, которое компания делила с почтой более ста лет.



Всего на Ленинградской будет оформлено 5 распределительных шкафов. Размещенные на них изображения покроют антивандальным лаком, чтобы уберечь от последствий незаконной рекламы и граффити. Работы завершат в начале июня.



«Занимаюсь стрит-артом уже шесть лет, но в таком проекте принимаю участие впервые, это здорово – официально расписывать главную улицу города! – поделился молодой художник Константин Бойков. - Самое сложное - делать эскиз изображения со старых фотографий. Сам процесс нанесения увлекает, к тому же мимо проходит много людей, интересуются, наблюдают за процессом».



В дальнейшем проект «На связи с городом» планируется масштабировать на другие улицы исторического центра Самары. На каждом изображении будет размещен QR-код, перейдя по которому жители и гости города смогут узнать историю зданий и тех мест, где расположены арт-объекты.

Фото: администрация Самары